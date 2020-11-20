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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bugün olumlu bir açıklama olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. Özellikle çalışan annelerin merak ettiği kreşler ile ilgili Bakan Selçuk, 'Bununla ilgili bugün olumlu bir açıklama yapılacak' dedi.

20 Kasım 2020 Cuma 10:38 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 11:10
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Uzaktan eğitim kararı nasıl alındı? 

"Mobil uygulamamız ile öğrencilerin, ailesinin ve öğretmenlerin temaslı ve pozitif durumunu izleme imkanımız var. Toplumdaki genel artış okullarımızı riske sokma ihtimalini doğuruyor. Bilim Kurulu ile istişare ederek, onların tavsiyesiyle bir karar alıyoruz."

"4 Ocak'tan iki hafta önce bir değerlendirme tekrar yapılacak. Tabloya bakacağız. Veriler bize neyi gösteriyorsa onu seçeriz. Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığından daha önemli bir ölçütümüz yok."

Yapılan sınavlar geçerli olacak mı?

"Okulları uzaktan eğitime yönlendirmişken sınav yapmamız doğru değildi. Bu erteleme salgının seyrine bağlı olarak 4 Ocak sonrası, ne şekilde olacak bunla ilgili tarihleri belirledik. Şimdiye kadar yapılan sınavlar geçerli sayılacak."

Stajlar yapılacak mı?

"4 Ocak'a kadar stajlar yapılmayacak"

Kreşlerin durumu ne olacak?

"Bununla ilgili bugün olumlu bir açıklama yapılacak"

Ek ders ücretleri devam edecek mi?

"Hepsinin ders ücretleri verilecek"

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