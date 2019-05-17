19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0532
  • 6,7712
  • 249.9
  • 86.996
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

Bakan Selçuk: Meslek hayatımın sorularının cevabını verme zamanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın 'Lisede Ne Yaptık?' başlığıyla tanıtılacak yeni modelin sadece bir ortaöğretim programı değişimi değil; ülke ve çocuklar için bir gelecek kurgulama meselesi olduğunu vurgulayarak, 'Gençlere karşı sorumluluğumuz çok büyük. Evet okula geliyorlar ama nereye gidiyorlar? Biz onları neye hazırlıyoruz? Yollarını nasıl çiziyoruz? Bu sorular meslek hayatımın sorularıydı. Şimdi cevabını verme zamanı.' ifadelerini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yeni ortaöğretim modeline ilişkin, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek, "Lisede Ne Yaptık?" başlıklı, Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında bir salonu dolduran gençlere sahnede perdenin arkasından baktığı fotoğrafına yer veren Selçuk, şunları kaydetti: "Koca bir salon dolusu genç... Daha geniş bir perdeden bakınca bir ülkenin geleceği... Bu gençlere karşı sorumluluğumuz çok büyük. Evet okula geliyorlar ama nereye gidiyorlar? Biz onları neye hazırlıyoruz? Yollarını nasıl çiziyoruz? Bu sorular meslek hayatımın sorularıydı. Şimdi cevabını verme zamanı. Hani siz hep soruyorsunuz ya 'Çalışıyoruz diyorsunuz ama çok merak ediyoruz, ne yapıyorsunuz?' diye.

Yarın 'Lisede Ne Yaptık' diyor, ortaöğretim tasarımını açıklıyoruz. Eğitimle ilgilenen, meselesi eğitim olan, geleceğe yürüyen herkesin bizimle olmasını dilerim. Zira bu sadece bir ortaöğretim programı değişimi değil ülkemiz için, çocuklarımız için bir gelecek kurgulama meselesi."

New York´ta helikopter nehre düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Opera gösterimindeki olayla ilgili Binali Yıldırım'dan açıklama

Opera gösterimindeki olayla ilgili Binali Yıldırım'dan açıklama

Avrupa Konseyi'nden Rusya ile buzları eritecek adım

Avrupa Konseyi'nden Rusya ile buzları eritecek adım

600 yıllık gizem çözüldü

600 yıllık gizem çözüldü

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Böyle ihbar etti: Burayı temizleyin Allah aşkına Cumhurbaşkanım

Böyle ihbar etti: Burayı temizleyin Allah aşkına Cumhurbaşkanım

Hareketli dakikalar... Bekçi fark edince silahı kendine doğrulttu

Hareketli dakikalar... Bekçi fark edince silahı kendine doğrulttu

Yürek dayanmaz... Aile sinir krizi geçirdi

Yürek dayanmaz... Aile sinir krizi geçirdi

Keban Barajı’nda 15 yıl sonra ilk, çok sayıda vatandaş şahitlik etti

Keban Barajı’nda 15 yıl sonra ilk, çok sayıda vatandaş şahitlik etti
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs paylaşımının ikincisini yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs paylaşımının ikincisini yayınladı

Game of Thrones'ta hayal kırıklığı! İmza sayısı 500 bini aştı

Game of Thrones'ta hayal kırıklığı! İmza sayısı 500 bini aştı

Bitlis'te yerin 5 km altında tespit edildi, gelecekte aktif hale gelebilir

Bitlis'te yerin 5 km altında tespit edildi, gelecekte aktif hale gelebilir

Keban Barajı'nda 15 yıl sonra ilk, çok sayıda vatandaş şahitlik etti

Keban Barajı'nda 15 yıl sonra ilk, çok sayıda vatandaş şahitlik etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA