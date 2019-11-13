Bakan Selçuk'tan ''ara tatil'' paylaşımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18-22 Kasım'da yapılacak ara tatilin eğitime verilen bir ara olmadığını belirterek, 'Bu bir hafta, çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle, değerlerimizle buluşması için bir fırsat.' değerlendirmesinde bulundu.