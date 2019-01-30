Bakan Selçuk: Temel lise ve özel okulların kapanmasıyla öğrenci akışlarının tamamı üzerinde çalıştık

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Temel Liselerin kapatılması başta olmak üzere eğitimle ilgili merak edilen sorulara cevap verdi.

"MEB ALIMLARA DEVAM EDİYOR"

Temel liselerin kapanması ve oradaki eğitimcilerin ne olacağına ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, "O eğitimciler için birçok seçenek var. Birçok özel okul açılıyor. Bu temel liselerden de uygun olanlar özel okul oluyor. MEB in öğretmen alımları da devam ediyor" dedi.

"ÜCRETSİZ KURSLARIMIZ VAR"

"Okullarımızda zaten ücretsiz kurslarımız var. Bunların da kalitesini daha da artıracağız. 2888 özel ogretim kursumuzda 357 bin öğrencimiz var. 890 adet de temel lisemiz var"

"EĞİTİMDE GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR"

"Biz demiyoruz ki temel liseler kapanınca eğitim sistemimizde her şey hal olacak demiyoruz. Ancak bu adımlardan biri bu"