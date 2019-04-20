Bakan Selçuk'un öğrencilerle gülümseten diyaloğu

Bakan Selçuk, bazı programlara katılmak üzere geldiği Kastamonu'da, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köyle ve Metin Çelik, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ile protokol üyeleri tarafından Kadıdağı mevkisinde karşılandı.

Abdurrahmanpaşa Lisesinin kuruluşunun 134. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Selçuk, tören alanındaki öğrencilerle sohbet etti.

Selçuk'un, "Üşümüşsünüz. Gençleri daha çok üşütmesek, içeri alsak." sözleri üzerine Abdurrahmanpaşa Lisesi Müdürü Birol Yılmaz, "Sayın Bakanım, müsaade ederseniz dursunlar, kısa bir program var. Ondan sonra içeri alalım." dedi

Diğer öğrencilerin yanına giden Selçuk, "Arkadaşlara, içeri gidin dedim. 'Müdür Bey gidin demezse gitmeyiz' diyorlar. Müdür mü büyük, bakan mı?" diye sordu.

Bunun üzerine bir öğrencinin, "Okulumuzda müdür büyük" şeklindeki sözleri gülüşmelere neden oldu.

Bakan Selçuk, cevabı veren öğrenciyle "çak" hareketi yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bakan Selçuk, Atatürk Anıtı'na Abdurrahmanpaşa Lisesinin çelengini koydu.

Halk oyunları gösterisinin ardından program, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda basına kapalı olarak bir süre daha devam etti.