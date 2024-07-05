Bakan Tekin İstanbul'da okul müdürleri ile bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, eğitim öğretim süreçlerinde gösterdikleri çaba ve yaptıkları katkılardan dolayı okul müdürlerine teşekkür etti.

Yusuf Tekin, okul müdürlerinin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başında hayata geçirilen proje ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmeleri ile yeni eğitim öğretim yılına yönelik alınacak tedbirler konusunda da görüş, öneri ve beklentilerini almak istediklerini belirterek, böylece, her zaman olduğu gibi kendileriyle yapacakları istişareler doğrultusunda yol haritalarını belirleyeceklerini kaydetti.

Okul müdürleri de tek tek söz aldıkları toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin düşüncelerini aktardı, yeni eğitim öğretim yılına dair görüş, öneri ve beklentilerini paylaştı.

Toplantıda, okul yöneticileri, öğretmenlerin daha önce ders konularını yetiştiremediklerini, bu nedenle müfredatın sadeleştirilmesi olmak üzere ilköğretimdeki öğretmen ve şube seçimi konusunda uygulanan otomatik kayıt sisteminden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Öğretmenlere verilen değerin bir göstergesi olarak "Öğretmenler Odası Buluşmaları"nı çok kıymetli bulduklarını kaydeden okul yöneticileri, bu sayede görüş ve önerilerini doğrudan Bakan'a ulaştırabilme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Toplantıya, Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Karakullukçu, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile yaklaşık 60 okul müdürü katıldı.