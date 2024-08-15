Bakan Tekin: Yeni dönemde üç ana başlık belirledik

Milli Eğitim Bakanlığınca velilerin sorumluluk duygularını artırmak suretiyle okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve böylece öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla oluşturulan 'Velivizyon' platformunun tanıtım programı gerçekleştirildi. Programda velilere yönelik 27 bölümden oluşan dizinin fragmanı gösterildi.

EĞİTİMDE 3 ANA BAŞLIK

Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağını ve yeni dönemde üç ana başlık belirlediklerini dile getirerek, "Bunlardan bir tanesi Türkiye Yüzyılı maarif modeli. Bir diğeri Türkiye'de özellikle sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli personeli istihdam etmekte zorlanan kesimlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak mesleki ve teknik eğitim politikası. Üçüncü başlığımız da Türkiye'de eğitim öğretim sürecinde ailenin rolünü biz bu yıl çalışma alanı olarak belirledik" diye konuştu.

"HAKSIZLIK DEĞİL Mİ?"

12 yıllık zorunlu eğitim çağında çocukların hayatının yüzde 90'ına yakınını okul dışında aileleriyle ya da toplumun farklı ortamlarında geçirdiğini belirten Tekin, "Yaklaşık 18 yaşına gelinceye kadar 12 yıllık zorunlu eğitim alan bir gencimiz hayatının ne kadarını öğretmeniyle geçiriyor? Herkes saat bazlı olarak yaklaşık yüzde 50'sini okulda geçirdiğini var sayıyordur, tahmin ediyordur ama öyle değil. 12 yıllık zorunlu eğitimi tamamlayan bir arkadaşımız yaklaşık 160 bin saat yaşıyor ve okulda geçirdiği süre yaklaşık 12 bin saat civarında. Eğitim ve öğretim esnasında 12 yıllık zorunlu eğitim çağında çocuklarımız hayatının yüzde 90'ına yakınını okul dışında aileleriyle ya da toplumun farklı ortamlarında geçiriyor. O zaman hayatında sadece yüzde 10 düzeyinde emeği olan öğretmenimizden hayatın yüzde yüzüyle ilgili olarak istedikleri profilde bir öğrenci yetiştirmesini, genç yetiştirmesini beklemek, öğretmen arkadaşlarımıza biraz haksızlık değil mi?" değerlendirmesinde bulundu.