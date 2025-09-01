İSTANBUL 30°C / 20°C
  Bakan Tekin: Yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız
Eğitim

Bakan Tekin: Yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Okullarımız, sınıflarımız, eğitim teknolojilerimiz, personelimiz ve değerli öğretmenlerimizle yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız.' ifadesini kullandı.

1 Eylül 2025 Pazartesi 15:48
Bakan Tekin: Yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Tekin, "Okullarımız, sınıflarımız, eğitim teknolojilerimiz, personelimiz ve değerli öğretmenlerimizle yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız. Bu yıl yalnızca bir takvim başlangıcı değil. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerleri, bilgiyi ve geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir yolculuğun ilk adımı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını dilerim." ifadesinde bulundu.

  • eğitim teknolojileri
  • öğretmenlerimiz
  • yeni dönem

