Bakan Tekin: Yeni modele kademeli olarak geçilecek

Milli Eğitim Bakanı Tekin, eğitim gündemine ilişkin soruları cevapladı.



Bakan Tekin'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Tüm dünyada bilgiye ulaşmakla ilgili süreç değiştikçe Eğitim-Öğretim sistemlerinin içeriği de değişiyor. Çocuklarımız okulda aldıkları bilgiyle tatmin olmuyorlar. Dijital mecralarda farklı bilgilere çabucak ulaşabiliyorlar."

"Bu müfredat bu yıl her kademenin ilk sınıfında uygulanmış olacak. Kademeli geçişimizle ilgili önemli bir gerekçemiz var. Çünkü sistemi ciddi bir revizyona tabi tutmuş olduk. Yeni müfredat ile çocuklarımızın üzerindeki ağır müfredat yükünü hafifletmek istedik. Yüzde 35 civarında müfredatımız hafiflemiş olacak."



"Okul müdürlerimize 'benim çocuğumu illa şu öğretmene yazdırın veya şu şubeye çocuğumu yazdırmak istiyorum' gibi ısrarın anlamı yok çünkü okul müdürlerimizin inisiyatifi yok"

"Kitap fiyatlarıyla ilgili denetimde sıkıntılı fiyat politikası belirleyen özel okullara yaptırım uyguluyoruz. Asgari ücretin 10 katı, 20 katı, üçüncüsünde de kapatma var"

"Özel okullarda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı kitapları zorunlu hale getirdik. Ders kitaplarını okullara göndermiş olacağız, ilave kitaba ihtiyaç yok"

"Hala 'bakanlık af yapar' beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok"