Bakan Tekin'den 'müfredat' eleştirilerine cevap

Milli Eğitim Bakanı Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, özel sektör öğretmenlerinin taban maaş taleplerine ilişkin, "Özel okul temsilcileriyle de görüşüyoruz bu konularda. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekin, onayladığı yeni Milli Eğitim Müfredatına yönelik ve ön açıklamasında Atatürk'ün adının geçmediği yönündeki eleştirilerle ilgili, "Okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum kendilerine" yanıtını verdi.

Tekin, yaklaşan yaz tatili ile ilgili de "Yaz aylarını tatil yaparak geçirsin çocuklarımız. Okul dışında, ders dışında okuyarak, başka türlü etkinliklerle, sosyal aktivitelerle, sanatsal aktivitelerle, ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını arzu ediyorum. Velilerden de çocuklarına, öğrencilerimize bu şekilde bakmalarını, bu şekilde yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu da eğitimin bir parçası" açıklamasında bulundu.