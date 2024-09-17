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Eğitim

Bakan Tekin'den Öğretmenlik Mesleği Kanuna ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi. Öğretmenlik Mesleği Kanuna ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tekin, düzenlemenin mecliste ele alınacağını ifade etti.

AA17 Eylül 2024 Salı 16:43 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den Öğretmenlik Mesleği Kanuna ilişkin açıklama
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Ziyarette öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Tekin, öğretmen ve öğrencilerden kurulu müzik topluluğunun konserini dinledi, onlarla bir süre sohbet etti.

Öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği Kanunu hakkındaki sorusu üzerine Tekin, "Bilindiği gibi Öğretmenlik Mesleği Kanunu düzenlemesi, Meclisimizde ele alınacak. Konu Meclisimizin takdirindedir. Yasalaşması halinde hemen uygulamaya geçeceğiz." dedi.

ÖĞRETMENLERDEN BAKAN TEKİN'E TEŞEKKÜR

Öğretmenler, bakanlığın bu yıl hayata geçirdiği ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirlendiği uygulamadan dolayı Bakan Tekin'e teşekkür etti.

İstişare kültürüne önem verdiklerini belirten Tekin, öğretmenlerin sahadaki uygulamalara yönelik görüş ve önerilerini dikkate alarak yol haritası belirlediklerini, tüm imkanlarıyla öğretmenlerin yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.

TEKİN'DEN ÖĞRETMENLERE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Buluşmada Bakan Tekin, öğretmenlerden Yavuz Keleş, Sevcan Eser ve Yavuz Selim Yıldırım'a doğum günü sürprizi yaptı, pasta kesti.

Bakan Tekin, daha sonra okulun sanat sokağını ve atölyeleri gezerek okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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