Bakan Yardımcısı Aşkar: Kompost üretimi sıfır atık hedefimiz için önemli bir adım

DHA 20 Aralık 2021 Pazartesi 10:55 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 10:55

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık, çevre bilinci konusunda farkındalığın artırılması için çok yönlü çalışmalar ve projeler yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 'Düşün ve gerekli değilse tüketme', 'Daha az tüket', 'Değerlendir ve yeniden kullan', 'Değiştir ve farklı amaçla kullan' ve 'Dönüştür ve doğaya geri kazandır' gibi ilkelerden hareketle öğrencilerin atık oluşumunu nasıl engelleyecekleri konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla bünyesinde tarım alanı bulunan 33 özel eğitim meslek okuluna kompost makinesi gönderildi. Okullardaki tarım atölyelerine kurulan bu makinelerle öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında organik atıkları komposta dönüştürerek toprağa karıştırıyor. Böylece hem tarım alanlarında kullanılan toprak zenginleşiyor hem de öğrenciler, çevre bilinci geliştirerek doğanın korunmasına destek sağlıyor.

'PROJE BAŞARIYLA SÜRÜYOR'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, kompost üretimiyle öğrencilerin çevre konusundaki farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlandığını belirtti. Öğrencilerin doğayı koruyabilmek için yürütülen çalışmalara destek olduğunu, böylece özgüvenlerinin de artığını belirten Aşkar, bu üretimler sayesinde okulların döner sermayesine katkı da sağlandığının altını çizdi. İklim değişikliği ve doğanın korunması eylemlerinde eğitime çok önemli görevler düştüğü belirten Aşkar, "Bakanlık olarak konuyla ilgili farkındalık ve alışkanlık kazandırmak amacıyla bir dizi uygulama ve projeyi hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 33 özel eğitim meslek okulunda başlattığımız kompost üretimi projesi, başarıyla sürüyor. Bu başarılı uygulamanın diğer okullarda yaygınlaştırılması, sıfır atık hedefimize ulaşma yolunda önemli bir adım olacaktır" dedi.