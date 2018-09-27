3 gün sürecek 'Bilim Seyyahları' festivali Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda başladı

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, KAİHL öğrencileri tarafından çeşitli bilimsel etkinliler, deney gösterileri gerçekleştiriliyor. Festival alanında; fizik atölyesi, kimya atölyesi, biyoloji atölyesi, matematik atölyesi, robot atölyesi, planetaryum, bilim tarihi atölyesi, deney gösterilerinin yanı sıra Türksat, Türk Hava Yolları, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Zemin İstanbul, TÜGVA İcathane stantları yer alıyor. İstanbul'un çeşitli okullarından gelen öğrenciler, stantları gezerek deney ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül kazanan çalışmalara, canlandırmalara ve bilim oyuncaklarına yoğun ilgi gösterdi. Festivale katılan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, deney ve bilimsel etkinliklerin gerçekleştirdiği atölyeleri gezdi. Geçen hafta gerçekleştirilen TEKNOFEST'in umutlarını artırdığını ve ardından böyle bir festivalin düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"2015 yılından bu yana devam eden ve gelenekselleşmesini arzu ettiğimiz bu festivalde gençlerimiz çok güzel bilimsel ürünler ortaya koyuyor. Çocuklarımız arkeolojiden biyolojiye kadar birçok alanda atölyeler oluşturup deneyler yapıyor. Sistem uygulamaları okullarımızda çok yaygınlaşmaya başladı. Matematik, mühendislik, bilimin her boyutunda çalışmalar yapılıyor. Bunlar üst üste konulduğu zaman çocuklarımızın artık küresel rekabet edebilir ortamda yetiştiklerini gösteriyor. Biz istiyoruz ki artık okullarımız sadece teknolojiyi kullanmasın, bilimsel araçları kullanmasın, bizzat bilimi üretsin. Teknolojik alanda 'Biz de varız' diyebileceğimiz gelecek günlerimizin umudu olsunlar." Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka da Türkiye'nin son yıllarda teknoloji alanında büyük atılımlar yaptığını belirterek, gençlerin bu festivalde yaptıklarının gelecek adına kendilerini ümitlendirdiğini kaydetti.

"Anadolu İmam Hatip Liseleri çok güzel hizmetler yapıyor"

KAİHL Müdürü Mithat Tekcam ise okullarının sosyal ve kültürel alanda öncü bir kurum olduğunu ifade ederek, fen bilimleri ve matematik alanında da ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller alıp TÜBİTAK proje yarışmalarında da başarılı çalışmalar ortaya koyduklarını söyledi. Projeyle temel bilimlere ilgiyi artırmayı amaçladıklarını dile getiren Tekçam, şunları kaydetti: "Bilimlerin uygulanabilirliği ile hayata dönük kısımlarını, deney ve uygulamalarla öğrencilere yaşatmak istiyoruz. Diğer taraftan bizim kadim medeniyetimizin bilimde köşe taşı olan insanlarını, öğrencilerimize tanıtmak amacını taşıyoruz. İmam hatip liseleri 100 yılı aşan bir tarihe sahip. 1913'te başlayan liseler, toplumda çok farklı zaman dilimlerinde modernleşmeye ve eğitimle ilgili farklı süreçlere tanık oldu. Bu liseler, toplumda eğitim ve öğretimle ilgili çok güzel izler bıraktı. Gelinen noktada Anadolu İmam Hatip Liseleri çok güzel hizmetler yapıyorlar. Okulumuzda da bilim alanında öğretmen ve öğrencilerimizin yaptığı çokça güzellik var. Hazırlık sınıfında İngilizce ve Arapça yoğunluklu olarak başladığımız eğitimin, sonrasında uluslararası programlar IGCSE ve IB uyguluyoruz. Ayrıca Fen ve Sosyal Bilimler Proje okuluyuz. Öğrencilerimiz, bu programlar içerisinde özellikle laboratuvar alanlarını yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Bu sayede öğrencilerimiz uygulamalı olarak fizik, kimya, matematik ve biyolojiyi yaşıyor." Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği festival, 29 Eylül'de sona erecek.