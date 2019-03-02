BİLSEM 2019 sınavı kaç dakika? BİLSEM’de kaç soru var, ne zaman bitiyor?
BİLSEM 2019 sınav tarihi açıklandı mı? Türkiye’nin 81 ilinde yapılacak bu önemli sınav için öğrenciler ve velileri araştırmaya geçmiş durumda. BİLSEM’e katılacak öğrenciler heyecanla zorlu sınav için BİLSEM tarihlerini bekliyor. 2019 yılında yapılacak Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı'nın (BİLSEM) bu yıl hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Peki BİLSEM 2019 sınavında kaç soru sorulacak, kaç dakika? BİLSEM uygulama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberimizin ayrıntıları
2019 yılında yapılacak Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı'nın (BİLSEM) bu yıl hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Türkiye’nin 81 ilinde yapılacak bu önemli sınav için öğrenciler ve velileri araştırmaya geçmiş durumda. Peki BİLSEM 2019 sınavında kaç soru sorulacak, kaç dakika? BİLSEM uygulama sonuçları ne zaman açıklanacak? Detayları aşağıda
BİLSEM SINAVI NE ZAMAN BİTİYOR?
BİLSEM 2019 grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin uygulamaya giriş belgeleri 8 Ocak'ta e-okul Yönetim Bilgi Sistemi "Sınav İşlemleri" modülünde yayımlanacak. Grup tarama uygulaması 81 ilde, il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde 19 Ocak-24
Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak.
GRUP TARAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Grup tarama uygulama sonuçları 29 Mart 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde açıklanacak. Sonuçlar öğrencin T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilecektir.
GENEL ZİHİNSEL YETENEK ALANINDA BİREYSEL DEĞERLENDİRME
Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi "Sınav İşlemleri" modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.
Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 19 Temmuz 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak
GÖRSEL SANATLAR YETENEK ALANI
Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi "Sınav İşlemleri" modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.
MÜZİK YETEK ALANINDA YAPILACAK DEĞERLENDİRME
Müzik yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacak
Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi "Sınav İşlemleri"modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN?
Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 19 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.
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