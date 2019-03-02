BİLSEM 2019 sınavı kaç dakika? BİLSEM’de kaç soru var, ne zaman bitiyor? BİLSEM 2019 sınav tarihi açıklandı mı? Türkiye’nin 81 ilinde yapılacak bu önemli sınav için öğrenciler ve velileri araştırmaya geçmiş durumda. BİLSEM’e katılacak öğrenciler heyecanla zorlu sınav için BİLSEM tarihlerini bekliyor. 2019 yılında yapılacak Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı'nın (BİLSEM) bu yıl hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Peki BİLSEM 2019 sınavında kaç soru sorulacak, kaç dakika? BİLSEM uygulama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberimizin ayrıntıları