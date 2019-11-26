2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 25 Kasım-06 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, BİLSEM 2020 sınavı ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların yanıtları sizlerle..

BİLSEM 2020 SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin öğretmenler tarafından değerlendirilip E-Okul sistemine yükleneceği tarih aralığı 25 Kasım-6 Aralık tarih aralığı olacak. Bu başvuruların sonucu ise 25 Aralık tarihinde açıklanacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.