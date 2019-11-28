BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM 2020 kılavuzu yayında! BİLSEM kayıtları nasıl yapılır?

BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. BİLSEM 2020 kılavuzu yayında.Her yıl olduğu gibi bu yıl da özel yetenekli öğrencilerin eğitim göreceği BİLSEM sınıfları için grup tarama ve bireysel değerlendirme sınavları gerçekleştirilecek. BİLSEM grup tarama uygulamaları 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında yapılacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin öğretmenler tarafından değerlendirilip E-Okul sistemine yükleneceği tarih aralığı 25 Kasım-6 Aralık tarih aralığı olacak. Bu başvuruların sonucu ise 25 Aralık tarihinde açıklanacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ AÇIKLAMA NASIL YAPILIR?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacaktır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacaktır.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.