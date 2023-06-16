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Eğitim

Bu hafta sonu ne sınavı var? Üniversite sınavı bugün mü? ÖSYM 17-18 Haziran 2023 sınav takvimi

Bu hafta sonu ne sınavı var? sorusu okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar tarafından gündeme geldi. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlar cumartesi-pazar günleri uygulanmaya devam ediyor. Bugünkü sınava katılacak olan adayların sınav saatinden önce sınav yerlerinde olması gerekiyor. Peki Üniversite sınavı bugün mü? ÖSYM 17-18 Haziran 2023 sınav takvimi

16 Haziran 2023 Cuma 15:52 - Güncelleme:
Bu hafta sonu ne sınavı var? Üniversite sınavı bugün mü? ÖSYM 17-18 Haziran 2023 sınav takvimi
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ÖSYM, MEB ve Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen sınavlar hafta sonları uygulanmaya devam ediyor. Okul önlerindeki kalabalığı görenler, "Bugün ne sınavı var? Üniversite sınavı bugün mü?" sorularına cevap arıyor. Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavlarının TYT, AYT, YDT oturumları gerçekleşiyor. YKS sınavının ilk oturumu olan TYT 17 Haziran'da, ikinci ve üçüncü oturumu AYT-TDT 18 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu 17-18 Haziran'da Üniversite sınavı uygulanıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran'ın 17-18 tarihlerinde uygulanacak. Sınav; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olarak 3 ayrı oturum halinde gerçekleşecek.

YKS SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023-YKS 1. Oturum (TYT), 17.06.2023 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023-YKS 2. Oturum (AYT), 18.06.2023 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023-YKS 3. Oturum (YDT), 18.06.2023 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

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