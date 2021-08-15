Bugün ne sınavı var? 15 Ağustos 2021 ÖSYM sınav takvimi

15 Ağustos 2021 Pazar 06:03 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:03

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, bugün sınava girecek adaylar için sınav giriş belgelerini 1 hafta öncesinden yayınladı. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek. Peki bugün ne sınavı var? İşte 15 Ağustos 2021 ÖSYM sınav takvimi ve bugünkü sınavla ilgili ayrıntılar...

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı kapsamında 2021 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ve Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan sınavları gerçekleştirilecek.

Bugün gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT sınavı iki oturumdan oluşacak olup, ilk oturum 10.15'te, ikincisi ise 14.45'te başlayacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavları sabah 10.15'te, Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te gerçekleştirilecek.

2021-KPSS ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK

15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2021-KPSS ÖABT) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

KPSS ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman 2022?