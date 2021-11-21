21 Kasım 2021 Pazar 10:30 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 10:30

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar devam ediyor. 21 Kasım 2021 Pazar günü uygulanan sınav saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylar, sınava giriş belh-gelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri bölümünden alabilecekler. Peki bugün ne sınavı var? 21 Kasım 2021 ÖSYM sınav takvimi

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Akademik kariyer yapmak isteyen adayların girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021 ALES/ sınavı gerçekleştiriliyor.

Bugün gerçekleştirilecek olan ALES sınavı, 21 Kasım 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 3.'sü gerçekleştirilecek.

ALES Sonuçları 16 Aralık'ta erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK

2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/3) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Kasım 2021 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.