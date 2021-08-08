Bugün ne sınavı var? 8 Ağustos 2021 ÖSYM sınav takvimi

8 Ağustos 2021 Pazar 11:21 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 11:21

Bugün ne sınavı var? sorusu okul önlerindeki kalabalık dolayısıyla merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, bugün sınava girecek adayları sınav saati için uyardı. Sınava (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, belirtilen saatlerde sınav binalarında bulunması gerekiyor. Peki bugün ne sınavı var? İşte 8 Ağustos 2021 ÖSYM sınav takvimi ve bugünkü sınavlarla ilgili ayrıntılar...

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı kapsamında 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Alan Bilgisi oturumu düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi 3. Oturum 8 Ağustos Pazar Sabah 10.15'te başlayacak. KPSS Alan Bilgisi 3. Oturumuna İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümü mezunları katılacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumunda (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylar, çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada cevaplayacak.

Adaylar, sabah oturumlarında 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

07 - 08 Ağustos 2021 tarihlerinde uygulanacak 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 8 Ağustos 2021 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip LisesiMeslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45

KPSS İşletme Muhasebe İstatistik sınavı kaç dakika?