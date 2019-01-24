Bursluluk sınavı 2019 ne zaman yapılacak? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu mu? 2019 İOKBS PYBS burs ücretleri ne kadar? soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklama beklenirken İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2019 etabının yapılacağı tarih, öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırıldığı belirtildi. 2018 2019 eğitim öğretim yılı içerisinde 15 tatilin başlamasıyla birlikte bursluluk sınav başvuru tarihi için sorgulamalarına hız veren öğrenciler, konuya dair tarih bilgilerini sorguluyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı’nın (PYBS) 2019 tarihi açıklandı. Bursluluk sınavı başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adresleri üzerinden gerçekleşecek. İşte başvuru tarihi ve detayları...

Geçmiş yıllarda Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) adı ile düzenlenen İOKBS'ye katılarak burs desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, söz konusu sınavın başvuru tarihlerinin yanı sıra 2019 İOKBS hakkındaki diğer detayları öğrenmek istiyor.

MEB’in yayımladığı 2019 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 'da yapılacak.

2019 bursluluk sınavının net tarihi Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 iş takvimiyle açıklandı. Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen bursluluk sınavı geçtiğimiz yıl İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) adını almıştı.



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecek. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınavı, 03 Haziran 2018 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacak. Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.



BAŞVURULAR NE ZAMAN?



2019 İOKBS başvuru tarihleri henüz belli olmadı, ancak geçtiğimiz dönem düzenlenen İOKBS için başvurular 5 Nisan'da sona ermişti.



Öte yandan, başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı. Öğrenci velisi tarafından (çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde) öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu da yapılabilmişti.





Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanmıştı. Bursluluk sınavı başvuru tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz dönem düzenlenen İOKBS için başvurular 5 Nisan'da sona ermişti. Öğrenciler “2019 İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu” paylaşıldığında ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekler. Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

BURSLULUK SINAVINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.



5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınav başvuruları 20 Mart-14 Nisan 2017 tarihlerinde alınacaktır.



8 inci sınıf öğrencileri ayrıca İOKBS’ye katılmayacak olup sadece başvuru şartları ile ilgili belgelerini 20 Mart-14 Nisan 2017 tarihlerinde okul müdürlüklerine ibraz edecekler ve şartları taşıyanların başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.



Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacaktır.



Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi; “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.



Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır.



Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.



Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenecektir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.



KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınav başvurusu; tarihleri arasında yapılacaktır. 8’inci sınıf öğrencilerinin ortak sınavlardan aldığı puanlara göre bursluluğa yerleştirme işlemleri yapılacağından ayrıca İOKBS’ye katılmayacak olup sadece başvuru şartları ile ilgili belgelerini bu tarihler arasında okul müdürlüklerine ibraz edeceklerdir. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.



Sınava başvuru şartlarından bazıları ise şu şekilde;



a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.



b. Mevzuatta belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.



c. Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda öğrenci olmak.



ç. Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.



d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.



e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2018 Malî Yılı için tespit edilen 10.760,00 TL (onbinyediyüzaltmış)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.



BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?



Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. Sınıfların sorumluluk konularını aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

5. , 6. ve 7. Sınıf Sıra No Ders Adı 1 Türkçe 2 Matematik 3 Fen Bilimleri 4 Sosyal Bilgiler

Hazırlık Sınıfı(8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.) Sıra No Ders Adı 1 Türkçe 2 Matematik 3 Fen Bilimleri 4 Sosyal Bilimler(T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

9., 10., ve 11. Sınıf Sıra No Ders Adı 1 Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı 2 Matematik 3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 4 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

ESKİ HABERLER

AÇIKÖĞRETİMLİLER PYBS’YE GİREMİYOR

- Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekiyor.



- İOKBS’ye girmek için Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olmak, liselerde sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak, uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak şartları aranıyor.



- Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Malî Yılı için tespit edilen 11 bin 600 TL’ yi geçmemesi gerekiyor.



- Açıköğretim lisesi, mesleki açıköğretim lisesi, açıköğretim imam hatip lisesi ve açıköğretim ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamıyor.



- Tutuklu ve hükümlü öğrenciler bursluluk sınavına başvuramıyorlar.







ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİ DEVLETE GEÇERSE BURS ALABİLİR

- Özel okul öğrencileri İOKBS’ye başvurabilir; sınavı kazananlar MEB’e bağlı yurtiçindeki resmî (devlete ait), örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam ederse bu haklarından yararlanabilir. Ancak, Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler; Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;



- Sosyal Hizmetler Kanunu,

- Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler,

- Terörle Mücadele Kanunu, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun harp veya vazife malulü sayılanların çocukları özel okullara devam etse de bursluluk haklarını kaybetmeyecekler.



BURSLULAR YATILIYA, YATILILAR BURSLULUĞA GEÇEBİLİYOR

- Liselerde eğitim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılı öğrenciler Bakanlıkça her yıl merkezi sistemle yapılan İOKBS’ye başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde bursluluğa; burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçirilebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecek. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmiyor.