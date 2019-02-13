Bursluluk sınavı ne zaman olacak? İOKBS sınav başvuru tarihi belli mi?

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt olarak MEB'ten açıklama geldi. PYBS - İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için hazırlıklar sürüyor. Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İOKBS'nin 2019 etabına katılım sağlamak isteyen öğrenciler yeni gelişmeleri yakından takip ediyor.

Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren 2019 Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS bu sene 2 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. İOKBS - İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav tarihi MEB tarafından resmi olarak açıklandı. Buna göre ortaokul 5, 6, 7, 8’inci sınıfta okuyan lise 9, 10 ve 11’inci sınıftan okuyan öğrencilerin gireceği bursluluk sınavı yani PYBS - İOKBS 2 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek. Öğrenci velisi tarafından (çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde) öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu da yapılabilecek. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

MEB tarafından 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2019 etabı için araştırmalar hız kazandı. Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan sınavın tarihlerine yönelik bilgi almak isteyen öğrenciler, internette araştırma yapıyor.



Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavın 2019'da yapılacağı tarihi ve başvuru takvimine dair detayları öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...



MEB’in yayımladığı 2019 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 'da yapılacak.



BAŞVURULAR NE ZAMAN?



2019 İOKBS başvuru tarihleri henüz belli olmadı, ancak geçtiğimiz dönem düzenlenen İOKBS için başvurular 5 Nisan'da sona ermişti.



Öte yandan, başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı. Öğrenci velisi tarafından (çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde) öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu da yapılabilmişti.





Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanmıştı.

2019 İOKBS sınavı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz sene olduğu gibi bursluluk sınavı başvuruları 5 Nisan'da sona ermişti. Yani başvurların yine Mart veya Nisan ayında başlaması öngörülüyor. Konu hakkında yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yapacak ve başvuru işlemleri http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.

İOKBS'DE KAÇ SORU SORULACAK KAÇ DAKİKA SÜRECEK?



Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Yani saat 12.00'da sınav sona erecek.



Sınavın geçersiz olacağı durumlar;



- Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi



- Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmüş olması



- Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi



- Başka öğrenciye ait sınav evrak ının kullanılması



- Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,



KAÇ NETLE BURSLULUK SINAVI KAZANILIR?



İlgili sınavdan başarılı olabilmek için en az 80 net yapılması gerekir. Ayrıca bu ve üzerinde net yaptıktan sonra bazı kontenjanlara göre değişkenlik gösteren puan türlerine göre kazanma şansı arttırılabilir