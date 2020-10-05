05 Ekim 2020 Pazartesi 17:10 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 17:10

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı 4 Ekim 2020'de gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği yazılı sınavına bazı adaylar katılamadı. Koronavirüs (Covid-19) hastaları ile temasta olan sağlık çalışanları için telafi sınavı yapılacak. Peki, AÖF Sağlık Bakanlığı ünvan değişikliği telafi sınavı ne zaman?

AÖF SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TELAFİ SINAVI AÇIKLAMASI

AÖF Sağlık Bakanlığı ünvan değişikliği sınavına COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olup sınava giremeyecek olan adaylar için de bilahare zamanı Sağlık Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesince mutabık kalınacak olan bir tarihte telafi sınavı yapılacaktır.

Bu nedenle 04 Ekim 2020 tarihi itibariyle COVID-19 (+) tanısı veya tedavisi olan veya temaslı olduğu için karantina altında bulunan adaylar durumlarını belgelendirmek koşuluyla daha sonra yapılacak olan telafi sınavına alınacaklardır.

Konuya ilişkin Anadolu Üniversitesinin ilanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ