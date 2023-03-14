İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2023 Salı / 22 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9846
  • EURO
    20,3239
  • ALTIN
    1165.12
  • BIST100
    5339.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Deprem bölgesinde 242 bin 904 öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi
Eğitim

Deprem bölgesinde 242 bin 904 öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerde eğitim gören öğrencilerin diğer illere nakillerine ilişkin, 'Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik.' değerlendirmesini yaptı.

AA14 Mart 2023 Salı 09:33 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde 242 bin 904 öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi
ABONE OL

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız." ifadesini kullandı.

Nakil işlemleri gerçekleştirilen 242 bin 904 öğrencinin şehirlere göre dağılımında 33 bin 142 öğrenciyle Ankara ilk sırada yer aldı.

Mersin'e 22 bin 300, Antalya'ya 21 bin 832, İstanbul'a 18 bin 452, Konya'ya 13 bin 181, İzmir'e 9 bin 797, Kayseri'ye 8 bin 16, Bursa'ya 7 bin 466, Muğla'ya 6 bin 674, Aydın'a 5 bin 260, Elazığ'a 5 bin 97 öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.