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Eğitim

Deprem bölgesindeki AÖF büroları hizmet vermeye devam ediyor

Anadolu Üniversitesinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle zarar gören Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bürolarını yeniden hizmete açtığı bildirildi.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 12:57 - Güncelleme:
Deprem bölgesindeki AÖF büroları hizmet vermeye devam ediyor
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Üniversiteden yapılan açıklamada, yaşanan deprem nedeniyle faaliyetlerine bir süre ara veren Anadolu Üniversitesi AÖF bürolarının, öğrencilerin tüm ihtiyaç ve istekleri için yeniden "kolları sıvadığı" kaydedildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kapsamında milyonlarca öğrenciye ulaşarak hizmet sağlayan AÖF bürolarının Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki tüm birimleriyle yeniden hizmet vermeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, depremlerin ardından yaşanan süreçte de özverili şekilde destek veren AÖF bürolarının, gerek yardım gerekse eğitim, öğretim hizmetlerinin aksamaması bakımından yoğun bir mesai harcadığı belirtildi.

  • Deprem bölgesi
  • AÖF bürosu

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