Deprem bölgesine TRT EBA ile eğitim desteği sağlanıyor

Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitimlerini TRT EBA içerikleriyle desteklemek için konteynerlere kurduğumuz televizyon sayısı, 13 bin 60'a ulaştı. En değerlimiz olan öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerini çok yönlü destekliyoruz." ifadesini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDE EĞİTİM

Depremzede öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını da bakanlık tarafından karşılayacaklarını ifade eden Özer, şöyle dedi:

"Öğrencilerimiz rahat olsunlar. Çantalarını, kitaplarını, silgilerini, ihtiyaç duydukları her türlü eğitim öğretim materyalini bakanlık olarak temin edip tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. İkinci ve üçüncü kategorideki illerde her ne kadar eğitim öğretimi ertelesek de özellikle çadır ve konteyner kentlerde, merkezlerde anasınıfı, ilkokul ve ortaokul için çadır sınıflar oluşturacağız. Bunun örneğini dün gördük, Gaziantep'te İslahiye'de gerçekten çok güzel çocuklarımız için anasınıfı, ilkokul ve ortaokul açılmıştı, o örneği tüm illerimizde yaygınlaştıracağız."