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Eğitim

Depremden etkilenen 10 ildeki 99 bin 853 öğrencinin nakilleri yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki 99 bin 853 öğrencinin diğer illere nakillerinin yapıldığını açıkladı.

AA21 Şubat 2023 Salı 11:02 - Güncelleme:
Depremden etkilenen 10 ildeki 99 bin 853 öğrencinin nakilleri yapıldı
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Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 ilimizdeki öğrencilerimizin diğer illere nakilleri kapsamında 99 bin 853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımız, geleceğimizdir. Her imkan ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, öğrencilerin nakillerinin yapıldığı bazı illere ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, Ankara'ya 13 bin 110, Mersin'e 10 bin 272, Antalya'ya 9 bin 380, Konya'ya 6 bin 47, İstanbul'a 5 bin 898, İzmir'e 3 bin 831, Muğla'ya 3 bin 629, Aydın'a 3 bin 66, Kayseri'ye 2 bin 940, Bursa'ya 2 bin 598 öğrenci nakledildi.

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