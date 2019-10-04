DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirme 2019 kılavuzu yayınlandı!

DGS ek yerleştirme 2019 kılavuzu yayınlandı. DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında kabul edilecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar. ÖSYM’nin yaptığı açıklamada yer alan bilgilere ek tercih ücreti için adaylardan 20 TL tercih ücreti talep edilecek. Ücret yatırma işlemi 8 Ekim 2019 günü saat 23:59’da sona erecek. DGS ek tercih işlemlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DGS EK YERLEŞTİRME 2019 KILAVUZU YAYINLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2019-DGS Ek Yerleştirme tercihlerine yönelik kılavuz bilgilerini erişime açtı.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 1 Ekim'de başlatılan DGS ek tercihleri 7 Ekim 2019 tarihlerine kadar devam edecek. Geçtiğimiz yıl 11-16 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan DGS ek tercih işlemlerinin sonuçları 10 gün sonra 26 Ekim’de online sistem üzerinden açıklanmıştı. DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM’nin yaptığı açıklamada yer alan bilgilere ek tercih ücreti için adaylardan 20 TL tercih ücreti talep edilecek. Ücret yatırma işlemi 8 Ekim 2019 günü saat 23:59’da sona erecek.

DGS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan işleme ek yerleştirme denir. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.