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DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS ek tercih sonuçları için tarih verdi mi?

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS ek tercih sonuçları için tarih verdi mi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında kabul edildi. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda gerçekleştirdiler. Şimdi ise gözler DGS ek tercih sonuçlarına çevrildi. DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. DGS ek tercih sonuçları hakkında merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Üniversitelerin lisans programlarına girmek isteyen öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı'nda (2019-DGS) ek tercihler sona erdi. 2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında kabul edildi. Şimdi ise gözler DGS ek tercih sonuçlarına çevrildi. DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS ek tercih sonuçları için tarih verdi mi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmeye başlandı. DGS ek tercih sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
ÖSYM DGS ek tercih sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapmadı. DGS ek tercih sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

 
DGS EK YERLEŞTİRME NEDİR?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan işleme ek yerleştirme denir. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecekler.
 
2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
 

 
DGS KAPSAMINDA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÇIKLANDI
DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;
 
163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.
 
Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.
 
Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.

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