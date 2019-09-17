27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7238
  • 6,3123
  • 276.025
  • 101628
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. DGS tercih sonuçlarının 4 Eylül 2019 tarihinde açıklanmasıyla birlikte gözler 2019 DGS ek tercih tarihlerine çevrildi. İkinci yerleştirme süreci için heyecanlı bekleyiş başladı. Boş kontenjan bilgilerine göre hareket edecek olan öğrencilerin gözü ÖSYM'den yapılacak olan açıklamada. DGS ek tercihler hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? gibi soruların yanıtları öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2019 DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjan listesi henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. 4 Eylül tarihinde ÖSYM DGS'de yerleşen aday sayısı ise duyuruldu. DGS ek tercih dönemine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
DGS ek tercihler hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini başlatmıştı.
 
DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2019 DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjan listesi henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. DGS ek tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

 
DGS KAPSAMINDA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÇIKLANDI
DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;
 
163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.
 
Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.
 
Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.
 
 
 
DGS EK YERLEŞTİRME NEDİR?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan işleme ek yerleştirme denir. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecekler.
 
2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

´PKK´yı kınama´ önergesi neden reddedildi! CHP´li Soyer´den itiraf gibi açıklama

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya FETÖ'den 15 yıl hapis

Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya FETÖ'den 15 yıl hapis

Konut kredisi kullananlar dikkat! Mahkemeden milyonları ilgilendiren karar

Konut kredisi kullananlar dikkat! Mahkemeden milyonları ilgilendiren karar

Club Brugge taktiği Luyindama'dan

Club Brugge taktiği Luyindama'dan

15 saat pişiriliyor, yiyenler tadını unutamıyor!

15 saat pişiriliyor, yiyenler tadını unutamıyor!

'PKK'yı kınama' önergesi neden reddedildi! CHP'li Soyer'den itiraf gibi açıklama

'PKK'yı kınama' önergesi neden reddedildi! CHP'li Soyer'den itiraf gibi açıklama

Afganistan Cumhurbaşkanı'nın mitinginde bombalı saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı'nın mitinginde bombalı saldırı

Peş peşe faiz indirimleri geliyor!

Peş peşe faiz indirimleri geliyor!

İstanbul’un 8 bin yıllık tarihinin bilinmeyenlerini anlattı: Marmaray olmasaydı...

İstanbul’un 8 bin yıllık tarihinin bilinmeyenlerini anlattı: Marmaray olmasaydı...
 

POPÜLER HABERLER

´PKK´yı kınama´ önergesi neden reddedildi! CHP´li Soyer´den itiraf gibi açıklama

´PKK´yı kınama´ önergesi neden reddedildi! CHP´li Soyer´den itiraf gibi açıklama

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Tarihin en iyi Devler Ligi kadrosu!

Tarihin en iyi Devler Ligi kadrosu!

15 saat pişiriliyor, yiyenler tadını unutamıyor!

15 saat pişiriliyor, yiyenler tadını unutamıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA