2019-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrenciler DGS ek tercihler ne zaman? ÖSYM DGS ek tercih için tarih verdi mi? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. 2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. DGS ek tercihler hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrenciler 'ÖSYM DGS ek tercih için tarih verdi mi?' sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar. DGS ek tercihlerin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DGS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan işleme ek yerleştirme denir. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.