DGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ön lisans sağlık mezunları ebeliğe geçiş bölümlerini araştırmaya başladı. Öğrenimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce sağlık mezunu DGS ile ebeliğe geçiş olan bölümleri merak ediyor. DGS ile ebeliğe geçiş bölümleri hangileri? İşte DGS ile ebeliğe geçiş yapılabilen bölümler...

DGS ile ebeliğe geçiş olan bölümler ÖSYM tarafından açıklandı. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci DGS sınavından aldıkları puanla birlikte tercih yaparak öğrenimlerini 4 yıla tamamlayacaklar. DGS ile ebeliğe geçiş yapmak isteyen sağlık mezunu öğrenciler için 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler haberimizde yer alıyor. İşte DGS ile ebeliğe geçiş olan bölümler

DGS İLE EBELİĞE GEÇIŞ OLAN BÖLÜMLER

HEMŞİRELİK

ANA ÇOCUK SAĞLIĞI

EBELİK

2 YILLIK HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN İSE AŞAĞIDAKİ 4 YILLIK BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILABİLİR

Ebelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Gerontoloji

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYIN

EBELİK BÖLÜMÜ NEDİR?

Ebelik; sağlık mesleklerinin hamile kadınlar, yeni anneler ve bebekleri için hizmet sunma ile ilgili bir alt alandır. Ebeler, doğum öncesi ve doğum sonrası tıbbi bakım, danışmanlık ve destek sağlama ve aileleri ebeveynlik için hazırlama konusunda görev almaktadır.

EBELİK BÖLÜMÜ MEZUNU NE İŞ YAPAR?

Bir ebe yeni ebeveynler için sağlık kontrolü, eğitim ve tavsiye, doğum yardımı ve rehberlik yapar. Ebe, hamilelik ve doğumun ayrılmaz bir parçasıdır ve hamile ailelerin yeni gelişlerine hazırlanmalarına ve bu süreçlerle başa çıkmalarına yardımcı olur.

Profesyonel ebeler; genellikle devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde, küçük doğum birimlerinde, doğum merkezlerinde çalışabilirler.