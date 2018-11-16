DGS sınavı ne zaman ÖSYM 2019 DGS puanları soruları konuları nasıl olacak
DGS sınavı ne zaman hangi tarihte? ÖSYM son dakika 2019 DGS puanları soruları konuları nasıl olacak? DGS puan hesaplama işlemleri adım adım haberimizde yer alıyor. İki yıllık üniversitesini Dikey Geçiş Sınavıyla 4 yıllığa tamamlamak isteyen adaylar DGS 2019 sınav tarihine ve DGS taban puanları, puan hesaplama işlemlerine odaklandı. Peki ÖSYM DGS soruları konuları nasıl? 2019 ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan, önlisans mezunlarının gireceği 2019 DGS sınav tarihi yayınladı. Sınav başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 DGS sınav başvuruları, 26 Nisan 2019 yılında başlıyor,8 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor. DGS sınavı, 30 Haziran 2019 tarihinde yapılıyor. DGS sınav sonuçları, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanıyor.DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
DGS sınavı ne zaman ÖSYM 2019 DGS puanları soruları konuları nasıl olacak? Milyonlarca DGS öğrencisi sınav konularının nerelerden çıkacağını merak ediyor. Peki DGS 2019 sınav tarihi puan hesaplaması nasıl olacak? 2019 DGS takvimini merak ediyor. DGS 2019 sınav takvimi için gözler ÖSYM’ye çevrildi. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak.Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
DGS 2019 NE ZAMAN?
2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak.
2019 DGS KONULARI NELER?
Ders DGS Konuları 2018 DGS Soru Dağılımı2017 DGS Soru Dağılımı
Türkçe Sözcükte Anlam
Türkçe Cümlede Anlam
Türkçe Paragraf
Türkçe Noktalama İşaretleri
Türkçe Yapı Bilgisi
Türkçe Ses Bilgisi
Türkçe Sözcük Bilgisi
Türkçe Cümle Bilgisi
Türkçe Yazım Kuralları
Türkçe Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık Sıralama Soruları
Sözel Mantık Tablo Çizimi Gerektiren Sorular
Sözel Mantık Gruplandırma Soruları
Sözel Mantık Olasılık Soruları
Sözel Mantık Yön Soruları
Sözel Mantık Şekli Verilen veya Şekil Çizdiren Sorular
Sözel Mantık Şema Çizdiren Sorular
Sözel Mantık Şifreleme Soruları
Matematik Temel Kavramlar (Sayılar)
Matematik Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
Matematik Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
Matematik Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
Matematik Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Matematik Faktöriyel
Matematik Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
Matematik Taban Aritmetiği
Matematik Denklem Çözme
Matematik Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
Matematik Mutlak Değer
Matematik Üslü Sayılar
Matematik Kareköklü Sayılar
Matematik Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
Matematik Oran Orantı
Matematik Sayı Problemleri
Matematik Kesir Problemleri
Matematik Sayfa Problemleri
Matematik Saat Problemleri
Matematik Yaş Problemleri
Matematik Yüzde Problemleri
Matematik Kar ve Zarar Problemleri
Matematik Faiz Problemleri
Matematik Karışım Problemleri
Matematik Hız Hareket Problemleri
Matematik İşçi ve Havuz Problemleri
Matematik Kümeler
Matematik Fonksiyonlar
Matematik İşlem
Matematik Modüler Aritmetik
Matematik Permütasyon
Matematik Kombinasyon
Matematik Olasılık
Sayısal Mantık Verilen bir kurala bağlı sorulan sorular
Sayısal Mantık Verilen Tablo ile ilgili Problem Soruları
Sayısal Mantık Asal Sayılar ve Bölünebilme ile ilgili sorular
Sayısal Mantık Ardışık Sayılar ile ilgili sorular
Sayısal Mantık Sözel Mantık tarzındaki Problem Soruları
Sayısal Mantık Torbadan Kart Çekme Veya Zar Atma Soruları
Sayısal Mantık Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık ile İlgili Sorular
Sayısal Mantık Fonksiyon ve Basamak Analiziyle İlgili Sorular
Sayısal Mantık Zaman Hesaplama İle İlgili Sorular
Sayısal Mantık Geometri Bilgisi Gerektiren Sorular
Sayısal Mantık Verilen Çubuklarla Geometrik Şekil Oluşturulan Sorular
Sayısal Mantık Şekilli Örüntü Soruları
Sayısal Mantık Belirli Bir Kurala Göre Sonraki Adımı Bulma Soruları
Sayısal Mantık Süsleme, Desen ve Motif İçeren Sorular
Sayısal Mantık Döndürme Soruları
Sayısal Mantık Birbiriyle Bağlantılı Yollar İçeren Sorular
Sayısal Mantık Kâğıt Katlama ve Kesme ile ilgili Sorular
Sayısal Mantık Küpün Yüzleri ve Küp Sayısı İle İlgili Sorular
Sayısal Mantık Farklı Yönlerden Bakma İle İlgili Sorular
Sayısal Mantık Tablo İçeren Sorular
Sayısal Mantık Daire Grafiği İçeren Sorular
Sayısal Mantık Sütun Grafiği İçeren Sorular
Sayısal Mantık Çizgi Grafiği İçeren Sorular
Geometri Doğruda Açılar
Geometri Üçgende Açılar
Geometri Açı Kenar Bağıntıları
Geometri Dik Üçgen
Geometri Açıortay
Geometri Kenarortay
Geometri Özel Üçgenler
Geometri Üçgende Alan
Geometri Üçgende Benzerlik
Geometri Çokgenler
Geometri Dörtgenler
Geometri Dikdörtgen
Geometri Kare
Geometri Paralelkenar
Geometri Eşkenar Dörtgen
Geometri Yamuk
Geometri Deltoid
Geometri Çemberde Açı
Geometri Çemberde Uzunluk
Geometri Dairede Alan
Geometri Analitik Geometri
Geometri Katı Cisimler
DGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
*2017-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2018-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2018-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
DGS HESAPLAMA KATSAYILARI
Aşağıdaki tabloda katsayılar yer almaktadır. . Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
ÖBP PUANI NASIL HESAPLANIR?
2018-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.
2018-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir (“AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ” başlıklı madde).
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır.”
2018-DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir
DGS NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
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