DGS sınavı ne zaman ÖSYM 2019 DGS puanları soruları konuları nasıl olacak? Milyonlarca DGS öğrencisi sınav konularının nerelerden çıkacağını merak ediyor. Peki DGS 2019 sınav tarihi puan hesaplaması nasıl olacak? 2019 DGS takvimini merak ediyor. DGS 2019 sınav takvimi için gözler ÖSYM’ye çevrildi. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak.Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DGS 2019 NE ZAMAN?

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak.

2019 DGS KONULARI NELER?

Ders DGS Konuları 2018 DGS Soru Dağılımı2017 DGS Soru Dağılımı

Türkçe Sözcükte Anlam

Türkçe Cümlede Anlam

Türkçe Paragraf

Türkçe Noktalama İşaretleri

Türkçe Yapı Bilgisi

Türkçe Ses Bilgisi

Türkçe Sözcük Bilgisi

Türkçe Cümle Bilgisi

Türkçe Yazım Kuralları

Türkçe Anlatım Bozuklukları

Sözel Mantık Sıralama Soruları

Sözel Mantık Tablo Çizimi Gerektiren Sorular

Sözel Mantık Gruplandırma Soruları

Sözel Mantık Olasılık Soruları

Sözel Mantık Yön Soruları

Sözel Mantık Şekli Verilen veya Şekil Çizdiren Sorular

Sözel Mantık Şema Çizdiren Sorular

Sözel Mantık Şifreleme Soruları

Matematik Temel Kavramlar (Sayılar)

Matematik Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler

Matematik Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı

Matematik Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı

Matematik Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Matematik Faktöriyel

Matematik Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)

Matematik Taban Aritmetiği

Matematik Denklem Çözme

Matematik Basit Eşitsizlikler ve Sıralama

Matematik Mutlak Değer

Matematik Üslü Sayılar

Matematik Kareköklü Sayılar

Matematik Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

Matematik Oran Orantı

Matematik Sayı Problemleri

Matematik Kesir Problemleri

Matematik Sayfa Problemleri

Matematik Saat Problemleri

Matematik Yaş Problemleri

Matematik Yüzde Problemleri

Matematik Kar ve Zarar Problemleri

Matematik Faiz Problemleri

Matematik Karışım Problemleri

Matematik Hız Hareket Problemleri

Matematik İşçi ve Havuz Problemleri

Matematik Kümeler

Matematik Fonksiyonlar

Matematik İşlem

Matematik Modüler Aritmetik

Matematik Permütasyon

Matematik Kombinasyon

Matematik Olasılık

Sayısal Mantık Verilen bir kurala bağlı sorulan sorular

Sayısal Mantık Verilen Tablo ile ilgili Problem Soruları

Sayısal Mantık Asal Sayılar ve Bölünebilme ile ilgili sorular

Sayısal Mantık Ardışık Sayılar ile ilgili sorular

Sayısal Mantık Sözel Mantık tarzındaki Problem Soruları

Sayısal Mantık Torbadan Kart Çekme Veya Zar Atma Soruları

Sayısal Mantık Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık ile İlgili Sorular

Sayısal Mantık Fonksiyon ve Basamak Analiziyle İlgili Sorular

Sayısal Mantık Zaman Hesaplama İle İlgili Sorular

Sayısal Mantık Geometri Bilgisi Gerektiren Sorular

Sayısal Mantık Verilen Çubuklarla Geometrik Şekil Oluşturulan Sorular

Sayısal Mantık Şekilli Örüntü Soruları

Sayısal Mantık Belirli Bir Kurala Göre Sonraki Adımı Bulma Soruları

Sayısal Mantık Süsleme, Desen ve Motif İçeren Sorular

Sayısal Mantık Döndürme Soruları

Sayısal Mantık Birbiriyle Bağlantılı Yollar İçeren Sorular

Sayısal Mantık Kâğıt Katlama ve Kesme ile ilgili Sorular

Sayısal Mantık Küpün Yüzleri ve Küp Sayısı İle İlgili Sorular

Sayısal Mantık Farklı Yönlerden Bakma İle İlgili Sorular

Sayısal Mantık Tablo İçeren Sorular

Sayısal Mantık Daire Grafiği İçeren Sorular

Sayısal Mantık Sütun Grafiği İçeren Sorular

Sayısal Mantık Çizgi Grafiği İçeren Sorular

Geometri Doğruda Açılar

Geometri Üçgende Açılar

Geometri Açı Kenar Bağıntıları

Geometri Dik Üçgen

Geometri Açıortay

Geometri Kenarortay

Geometri Özel Üçgenler

Geometri Üçgende Alan

Geometri Üçgende Benzerlik

Geometri Çokgenler

Geometri Dörtgenler

Geometri Dikdörtgen

Geometri Kare

Geometri Paralelkenar

Geometri Eşkenar Dörtgen

Geometri Yamuk

Geometri Deltoid

Geometri Çemberde Açı

Geometri Çemberde Uzunluk

Geometri Dairede Alan

Geometri Analitik Geometri

Geometri Katı Cisimler

DGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

*2017-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2018-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2018-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

DGS HESAPLAMA KATSAYILARI

Aşağıdaki tabloda katsayılar yer almaktadır. . Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

ÖBP PUANI NASIL HESAPLANIR?

2018-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

2018-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir (“AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ” başlıklı madde).

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır.”

2018-DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir

DGS NEDİR?

