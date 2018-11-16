Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

DGS sınavı ne zaman ÖSYM 2019 DGS puanları soruları konuları nasıl olacak

DGS sınavı ne zaman hangi tarihte? ÖSYM son dakika 2019 DGS puanları soruları konuları nasıl olacak? DGS puan hesaplama işlemleri adım adım haberimizde yer alıyor. İki yıllık üniversitesini Dikey Geçiş Sınavıyla 4 yıllığa tamamlamak isteyen adaylar DGS 2019 sınav tarihine ve DGS taban puanları, puan hesaplama işlemlerine odaklandı. Peki ÖSYM DGS soruları konuları nasıl? 2019 ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan, önlisans mezunlarının gireceği 2019 DGS sınav tarihi yayınladı. Sınav başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 DGS sınav başvuruları, 26 Nisan 2019 yılında başlıyor,8 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor. DGS sınavı, 30 Haziran 2019 tarihinde yapılıyor. DGS sınav sonuçları, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanıyor.DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

DGS sınavı ne zaman ÖSYM 2019 DGS puanları soruları konuları nasıl olacak? Milyonlarca DGS öğrencisi sınav konularının nerelerden çıkacağını merak ediyor. Peki DGS 2019 sınav tarihi puan hesaplaması nasıl olacak? 2019 DGS takvimini merak ediyor. DGS 2019 sınav takvimi için gözler ÖSYM’ye çevrildi. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak.Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

 

DGS 2019 NE ZAMAN?

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak.

 

2019 DGS KONULARI NELER?

Ders      DGS Konuları     2018 DGS Soru Dağılımı2017 DGS Soru Dağılımı

Türkçe  Sözcükte Anlam                               

Türkçe  Cümlede Anlam                               

Türkçe  Paragraf                              

Türkçe  Noktalama İşaretleri                      

Türkçe  Yapı Bilgisi                           

Türkçe  Ses Bilgisi                            

Türkçe  Sözcük Bilgisi                     

Türkçe  Cümle Bilgisi                      

Türkçe  Yazım Kuralları                  

Türkçe  Anlatım Bozuklukları                      

Sözel Mantık     Sıralama Soruları                              

Sözel Mantık     Tablo Çizimi Gerektiren Sorular                 

Sözel Mantık     Gruplandırma Soruları                   

Sözel Mantık     Olasılık Soruları                 

Sözel Mantık     Yön Soruları                       

Sözel Mantık     Şekli Verilen veya Şekil Çizdiren Sorular                               

Sözel Mantık     Şema Çizdiren Sorular                   

Sözel Mantık     Şifreleme Soruları                           

Matematik         Temel Kavramlar (Sayılar)                           

Matematik         Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler                       

Matematik         Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı                       

Matematik         Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı                         

Matematik         Bölme ve Bölünebilme Kuralları                               

Matematik         Faktöriyel                           

Matematik         Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)                     

Matematik         Taban Aritmetiği                              

Matematik         Denklem Çözme                              

Matematik         Basit Eşitsizlikler ve Sıralama                      

Matematik         Mutlak Değer                    

Matematik         Üslü Sayılar                        

Matematik         Kareköklü Sayılar                             

Matematik         Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler                            

Matematik         Oran Orantı                        

Matematik         Sayı Problemleri                              

Matematik         Kesir Problemleri                            

Matematik         Sayfa Problemleri                           

Matematik         Saat Problemleri                              

Matematik         Yaş Problemleri                                

Matematik         Yüzde Problemleri                          

Matematik         Kar ve Zarar Problemleri                              

Matematik         Faiz Problemleri                               

Matematik         Karışım Problemleri                        

Matematik         Hız Hareket Problemleri                               

Matematik         İşçi ve Havuz Problemleri                            

Matematik         Kümeler                              

Matematik         Fonksiyonlar                      

Matematik         İşlem                     

Matematik         Modüler Aritmetik                         

Matematik         Permütasyon                    

Matematik         Kombinasyon                    

Matematik         Olasılık                  

Sayısal Mantık   Verilen bir kurala bağlı sorulan sorular                   

Sayısal Mantık   Verilen Tablo ile ilgili Problem Soruları                   

Sayısal Mantık   Asal Sayılar ve Bölünebilme ile ilgili sorular                          

Sayısal Mantık   Ardışık Sayılar ile ilgili sorular                      

Sayısal Mantık   Sözel Mantık tarzındaki Problem Soruları                             

Sayısal Mantık   Torbadan Kart Çekme Veya Zar Atma Soruları                   

Sayısal Mantık   Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık ile İlgili Sorular                      

Sayısal Mantık   Fonksiyon ve Basamak Analiziyle İlgili Sorular                    

Sayısal Mantık   Zaman Hesaplama İle İlgili Sorular                           

Sayısal Mantık   Geometri Bilgisi Gerektiren Sorular                        

Sayısal Mantık   Verilen Çubuklarla Geometrik Şekil Oluşturulan Sorular                               

Sayısal Mantık   Şekilli Örüntü Soruları                    

Sayısal Mantık   Belirli Bir Kurala Göre Sonraki Adımı Bulma Soruları                         

Sayısal Mantık   Süsleme, Desen ve Motif İçeren Sorular                              

Sayısal Mantık   Döndürme Soruları                         

Sayısal Mantık   Birbiriyle Bağlantılı Yollar İçeren Sorular                 

Sayısal Mantık   Kâğıt Katlama ve Kesme ile ilgili Sorular                 

Sayısal Mantık   Küpün Yüzleri ve Küp Sayısı İle İlgili Sorular                         

Sayısal Mantık   Farklı Yönlerden Bakma İle İlgili Sorular                 

Sayısal Mantık   Tablo İçeren Sorular                       

Sayısal Mantık   Daire Grafiği İçeren Sorular                        

Sayısal Mantık   Sütun Grafiği İçeren Sorular                       

Sayısal Mantık   Çizgi Grafiği İçeren Sorular                          

Geometri            Doğruda Açılar                  

Geometri            Üçgende Açılar                 

Geometri            Açı Kenar Bağıntıları                       

Geometri            Dik Üçgen                           

Geometri            Açıortay                               

Geometri            Kenarortay                         

Geometri            Özel Üçgenler                   

Geometri            Üçgende Alan                   

Geometri            Üçgende Benzerlik                         

Geometri            Çokgenler                           

Geometri            Dörtgenler                         

Geometri            Dikdörtgen                         

Geometri            Kare                      

Geometri            Paralelkenar                      

Geometri            Eşkenar Dörtgen                             

Geometri            Yamuk                  

Geometri            Deltoid                 

Geometri            Çemberde Açı                   

Geometri            Çemberde Uzunluk                        

Geometri            Dairede Alan                     

Geometri            Analitik Geometri                           

Geometri            Katı Cisimler

 

 

DGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı  bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

*2017-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2018-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2018-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

 

DGS HESAPLAMA KATSAYILARI

Aşağıdaki tabloda katsayılar yer almaktadır. . Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

 

ÖBP PUANI NASIL HESAPLANIR?

2018-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

2018-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir (“AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ” başlıklı madde).

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır.”

2018-DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir

 

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Terör örgütünün sözcülüğünü yapmayın´

´Terör örgütünün sözcülüğünü yapmayın´

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA