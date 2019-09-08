DGS üniversite kayıtları başlıyor! DGS üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

DGS üniversite kayıtları başlıyor. Heyecanla beklenen kayıt dönemi için geri sayım başladı. DGS üniversite kayıtları nasıl yapılacak? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. 30 Haziran tarihinde yapılan 2019-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından gözler DGS üniversite kayıtlarına çevrildi. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 9-13 Eylül'de yapılacak. Öğrencilerin DGS kayıtları için, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. DGS üniversite kayıtlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLIYOR!

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre DGS kayıtları 9-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Öğrencilerin DGS kayıtları için, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

DGS KAYIT EVRAKLARI NELERDİR?

DGS kayıt evrakları, üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösteriyor. Kayıt için gerekli evraklar için en doğru bilgi üniversite aranarak öğrenilebiliyor. Ancak genel hatları ile DGS kayıt evrakları şu şekilde sıralanıyor:

Kimlik fotokopisi

Transkript belgesi

Onaylı Ders içeriği

Diploma ve ya Çıkış belgesi

DGS sonuç belgesi

Lise diploması

Ön Kayıt Formu

Askerlik Tecil belgesi

8-12 vesikalık fotoğraf

DGS KAPSAMINDA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÇIKLANDI

DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;

163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.

Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.

EN AZ BOŞ KONTENJAN İKİNCİ ÖĞRETİMDE

Yayımlanan boş kontenjanlar bilgisine göre 525 programda 2 bin 790 kişilik kontenjan olduğunu duyuran ÖSYM, bu kontenjanlara 2 bin 773 kişinin yerleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, ikinci öğretim alanında 17 kişilik boş kontenjanın yer aldığı da detaylar arasında yer aldı.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

KİMLER DGS’YE GİREBİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.