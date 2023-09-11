Milli Eğitim Bakanı Tekin: Dijital bağımlılık ve obezite ile mücadele edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antakya'da Şehit Ömer Faruk Adaş İlkokulu'nda 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Bakan Tekin, sabah Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile toplantı yaptıklarını belirterek, "İnşallah ödevlerimizi yerine getirip en kısa zamanda bizim üstümüze düşen kısmıyla Hatay'daki aksaklıkları giderip yaraları saracağız. Bizim hesaplarımıza göre Hatay'da 2 bin 500'e yakın dersliğimiz deprem sebebiyle kullanılamaz duruma gelmiş, yıkılanlar veya ağır hasarlı olanlar açısından söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı en kısa zamanda bu eksikliklerin giderilmesi yönünde. Biz şu ana kadar bu 2 bin 500'e yakın dersliğin yaklaşık bin 700'ünü en azından planlamış durumdayız. Büyük oranda tamamlanmış olanlar var. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu eksiklikler giderilmiş olacak inşallah. Ben bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın özel hassasiyeti olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Biz de her kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza deprem bölgesiyle ilgili yaptıklarımız konusunda bilgi veriyoruz. Mutlaka kabine toplantılarının bir kısmı bu bölgedeki aksaklıklar, eksiklikler, yapılanlar, yapılması gerekenlerle ilgili bir koordinasyon toplantısına dönüşüyor. O yüzden onu da paylaşmış olayım" dedi.

Genel anlamda bütün Türkiye'de eğitim-öğretim yılının bugün başladığını anlatan Tekin şöyle devam etti:

"Yaz aylarının başından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerek mevzuat düzeyinde yani ikinci mevzuat düzeyinde gerek bakanlık içi düzenlemeler anlamında kamuoyunda çokça tartışılan, çokça gündeme gelen ve önemli oranda da takdir toplayan düzenlemeler yaptık. En son bu hafta sonu yayınlanan bir yönetmeliğimiz var. O yönetmeliğin ana felsefesi şu kıymetli misafirler. Önce biz bu yılı bütün öğrencilerimizin Türkçeyi, dört beceri temelli olarak yani ana dilini konuşabilen, kullanabilen, ana dilinde kendisini ifade edebilen bir öğrenci profiline kavuşmak istediğimizi deklare etmiş olduk. Ana dil eğitimini bu yıl önemli oranda gündemimizi aldık. Ana konularımızdan bir tanesi bu yaptığımız değişikliklerin de özellikle belki daha çok tartışılan konular işte test sınavlarının kaldırılması vesaire gibi konular tamamen buna odaklanmış durumda. İkinci olarak yaptığımız önemli bir felsefe ya da mantık değişikliği olarak şunu söyleyebilirim. Bütün öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincini yükseltmek için müfredatımızda, mevzuatımızda önemli değişiklikler yaptık. Gerekçemiz şu, bakın asrın felaketi dediğimiz bir felaketi yaşadık. Eğer bu çocuklarımıza biraz önce bahsettiğim sosyal sorumluluk düşüncesini, algısını yerleştirmezsek Allah korusun bundan sonraki felaketlerde yaşadığımız geçtiğimiz süreçte yaşadığımız toplumsal dayanışma şuurunu, bilincini tekrar görememe riskiyle karşı karşıya kalabiliriz ve o yüzden biz bakanlık olarak bunu da önümüzdeki yılın önemli etkinlik alanlarından bir tanesi olarak tanımladık."

HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Bakan Tekin, her türlü bağımlılıkla mücadele edeceklerini belirterek, "Geleneklerimizin, göreneklerimizin yaşatılması için çocuklarımızın dijital bağımlılık başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla, obezite gibi rahatsızlıklarla mücadele edilmesi için özellikle okul bahçelerini etkin kullanmak üzere bir çerçeve program başlattık. İnşallah bu programla da amaç dediğimiz şeye ulaşmış oluruz" diye konuştu.

Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de kamu görevlilerinin önemli bir kısmı öğretmen. Kamu - özel toplamda yaklaşık 1 milyon 200 bine yakın öğretmenimiz var. Yaklaşık 20 milyon öğrencimiz var. Ve 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının eğitimle alakalı sözü, önermesi, düşüncesi var. Dolayısıyla biz gerçekten çok büyük bir camiayız. Yaz ayları boyunca şunu özellikle yapmaya çalıştım arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı 1 milyonun üstünde öğretmeniyle, idarecisiyle bir ekip ruhu olarak hareket etmeli düşüncesini öğretmen arkadaşlarımızla sürekli paylaşarak bunu ana felsefemizin bu olduğunu paylaşmaya çalıştık. Gerçekten de yaklaşımım bu arkadaşlar."

Eğitimin, Milli Eğitim Bakanlık Merkez Teşkilatı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın tek başına sorumluluğunda olmadığını dile getiren Tekin, "Gelin hep beraber öğrencisinden, velisinden, öğretmeninden, sivil toplum örgütlerinden siyasetçisine kadar hep beraber bu yükün altına hep birlikte girelim. Hepimiz şuradan başlayalım. Bakanlık şunu yapmalıdır. Evet ama 'ben de şunu yapmalıyım' diyerek önce herkes kendi sorumluluğunu yerine getirsin. Böylece bu yükü hep beraber kaldırmış olalım diyorum. Bunu da önemsiyorum ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında eğitim alanında bir toplumsal seferberlik şuuruyla hareket ettiğimiz bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kulandı.

Şehit Ömer Faruk Adaş İlkokulu'nda düzenlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış törenine, Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı.