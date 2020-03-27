27 Mart 2020 Cuma 17:19 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 17:19

DUS 2020 sınavı ne zaman? DUS sınav tarihi ertelendi mi? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı olan DUS aynen Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) olduğu gibi Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapacak öğrencileri için bir sınavdır. Koronavirüsü önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. İşte tüm merak edilenler..

DUS 2020 SINAVI NE ZAMAN?



DUS 2020 sınav tarihi ile ilgili bir değişiklik yapılmadı. DUS sınavının 13 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

DUS NEDİR?

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı olan DUS aynen Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) olduğu gibi Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapacak öğrencileri seçmek için yapılan bir sınavdır.

DUS ZORUNLU MU?

DUS Sınavı Diş Hekimi olup ağağıdaki alanlarda uzmanlık statüsü elde etmek isteyen kişilerin girdiği bir sınavdır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi,

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi,

Ortodonti,

Endodonti,

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği),

Periodontoloji,

Protetik Diş Tedavisi,

Restoratif Diş Tedavisi alanlarında uzmanlık eğitimi almak için adaylar DUS Sınavına girerler. DUS sınavı her diş hekimine zorunlu değildir. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı adayları, hedefledikleri kurumlarda uzmanlık eğitimi alma hakkı kazanırlarsa, belirli sürelerde bu eğitimi tamamlarlar. Her diş hekimi DUS ‘a girmek zorunda değildir. Yalnızca uzman olarak kurumlarda görev almak isteyen diş hekimleri DUS ‘a girmek zorundadır. Eğer hedefiniz uzman statüsünde görev yapmak değilde diş hekimi olarak özel kurumlarda çalışmaya devam etmek için DUS sınavına girmenize gerek yoktur.