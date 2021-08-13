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Eğitim

DUS ve STS başvuruları bugün başlıyor... Sınav 3 Ekim'de

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-DUS ile 2021-STS Diş Hekimliği başvuruları bugün başladı. Sınav ise 3 Ekim'de uygulanacak.

AA13 Ağustos 2021 Cuma 10:44 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 10:46
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-DUS ile 2021-STS Diş Hekimliği 3 Ekim'de uygulanacak.

Adaylar, 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği için 23 Ağustos'a kadar başvurabilecek.

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, işlemlerini yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

Sınavlara ilişkin başvuru kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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