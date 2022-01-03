E okul meb öğrenci giriş ekranı! E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş

3 Ocak 2022 Pazartesi 11:05 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 11:05

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan -Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş sayesinde Öğrenci, öğretmen ve veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav tarihleri, sınav sonuçları ve karne notlarına erişebilmektedir. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. E okul meb öğrenci giriş ekranı

e-Okul girişinin Veli bilgilendirme sistemi ve yönetim sistemi olarak iki farklı girişi vardır.

E-Okul sistemine giriş yapmak için öncelikle https://e okul.meb.gov.tr adresine giriş yapmalısınız.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, velilerin çocuklarının ders başarılarını, sonuçlarını takip edebileceği bilgilendirme yazılımıdır. Online site üzerinden öğrenci bilgilerine ulaşımı sağlar. Veliler tarafından sıklıkla kullanılan bu sistem ile eğitim bilgilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor.

E-Okul veli bilgilendirme sistemine girdiğinizde karşınıza çıkacak sayfada, ilk olarak resimde verilen sayıları doğru bir şekilde kodlayınız.

Sonra öğrencinin T.C. kimlik numarasını giriniz.

Son olarak da öğrencinin okul numarasını girdikten sonra tamam butonuna tıklayınız.

Daha sonra karşınıza çıkan sayfadan öğrenci fotoğrafı ile birlikte bazı kimlik bilgilerine girerek veli bilgilendirme sistemine giriş yapabilirsiniz.

E-Okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaptıktan sonra öğrencinin okulla ilgili durum bilgilerini, okul ve öğrenci ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.

E-Okul ile öğrencilerin; Devamsızlık bilgileri, Yazılı notları, Aldığı belgeler, Yılsonu notları, Haftalık ders programı, Nakil durumu, Sınav Tarihleri, Sınav başvuru sonuçları, başarı ortalaması, E-karne, Sınav bilgileri, Sınıf bilgileri gibi birçok bilgiye rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

E-OKUL VBS VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında kullanıma açılan hizmet sistemi olan E okul sistemi ile öğrencinin eğitime başladığı günden itibaren mezun olana kadar takip edilen süreci tüm detaylarıyla ulaşabileceğimiz sistemdir. Tüm özel veya resmi anasınıfı, ilköğretim, ortaöğretim ve lise kurumlarının kullanması gereken bir yazılımdır.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, velilerin çocuklarının ders başarılarını, sonuçlarını takip edebileceği bilgilendirme yazılımıdır. Online site üzerinden öğrenci bilgilerine ulaşımı sağlar.

Öğrencilerin ve velilerin tüm bilgilere kolaylıkla E okul meb girişi üzerinden ulaşım sağlayabildiği E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile öğrencilerin notlarına ve sınav bilgilerine sene sonunu beklemeden ulaşılabiliyor.

Yukarıda ki linke tıkladıktan sonra üst kısımda yer alan 'Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş' bölümüne tıklayınız.

O bölümün altında yer alan 'Öğrenci T.C. Kimlik No' ve 'Öğrenci Okul No' kısımlarını doldurup yandaki kutuda yazan rakamları sağ taraftaki boş alana giriniz.

Ardından açılan sayfada karşınıza her açılışta farklı sorular gelecektir. Bu sorular öğrencinin kimlik bilgilerini doğrulamak amaçlıdır. Bilgileri doğru ve eksiksiz girdikten sonra öğrencinin fotoğrafını seçiniz.

İşlemleri yaptıktan sonra alt kısımda yer alan 'Tamam' butonuna tıklayınız.