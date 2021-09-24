e-YDS sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2021/12 sonuç sorgulama sayfası

24 Eylül 2021 Cuma 15:01 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 15:01

e-YDS sonuçları için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre e-YDS sonuçları 25 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin e-YDS 2021/12 sonuç sorgulama sayfası üzerinden öğrenebilecekler. Peki e-YDS sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2021/12 sonuç sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil kapsamında e-YDS 2021/12 düzenlendi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM, yayımladığı 2021 sınav takviminde e-YDS sınavının sonuç tarihini de ilan etmişti. Buna göre 2021 E-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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e-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları 25.09.2021 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

E-YDS NEDİR?

Türkiye'de Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından birçok sınav gerçekleştirilmektedir. E-YDS, E-Yabancı Dil Sınavı da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bir yabancı dil sınavıdır. Yaygın olarak YDS adıyla da bilinen yabancı dil seviye tespit sınavdan tek farkı sınavın elektronik ortamda yapılmasıdır.

E-YDS ve YDS arasındaki fark nedir?

Birbiri ile aynı sınavdır temelde sadece uygulama farkı vardır. E-YDS ve YDS arasındaki farkları birkaç madde ile açıklamak mümkündür.

E-YDS bilgisayar ortamında yapılır ancak YDS kâğıt üzerinde gerçekleştirilir.

YDS ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere yılda 2 kez yapılır.

E-YDS ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda yılda pek çok kez yapılır.

YDS Türkiye genelinde bir sınavdır ve herkes katılabilir.

E-YDS ise belli başlı sınav merkezlerinde gerçekleştirilir; Ankara, İstanbul ve İzmir.

YDS'de kontenjan kısıtlaması bulunmaz, herkes başvuru yapabilir. Ancak E-YDS belirli bir kontenjana tabidir ve kontenjan dolunca sınava başvuru yapılamaz.