EBA DYK kurs başvurusunda son gün ne zaman? (2019 MEBBİS giriş EBA kurs kayıt işlemi)

DYK 2. dönem için başvuruları 11 Şubat tarihi itibariyle alınmaya başlandı. Destekleme ve Yetişrtirme Kursları (DYK) için öğretmen başvuruları geçtiğimiz hafta yapılırken. Öğrenci DYK kurs başvulurı ise 11 Şubat itibariyle başladı. DYK kurslarında eğitim görmek isteyen öğrenciler MEBBİS veya EBA üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

EBA kurs giriş işlemi dün gündüz saatlerinde başlayan destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında on binlerce öğrenci başvuruda bulundu. Okulda aldıkları eğitimlere ek olarak yine Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri tarafından verilecek olan ek ders eğitimi almak isteyen öğrenciler, EBA E-Kurs başvurusu için harekete geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden aldığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvurusu için takvim bilgileri yayımlandı. Örgün ve yaygın eğitimi destekleme amacıyla, normal döneme ek olarak öğrencilere kurs imkanı tanıyan Milli Eğitim Bakanlığı, EBA DYK öğretmen ve öğrenci başvuru işlemlerini ise erişime açıldı.

Geçtiğimiz günlerde DYK kurslarında görev alacak öğretmenlerin başvulurı yapıldı. 11 Şubat itibariyle öğrenciler DYK kurs başvurularını yapacak. Ortaokulların 5, 6. ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9, 10. ve 11. sınıf öğrencileri en fazla 5 dersten haftalık 12 saate, 8. sınıftaki öğrenciler en fazla 6 dersten haftalık 18 saate, ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdakiler ise en fazla 6 dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilecek. Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlerimize aittir.



DYK 2019 KURS BAŞVURU TARİHLERİ



DYK 2019 kurs öğretmen başvuruları 4 Şubat ve 10 Şubat tarihleri arasında alınıyor. Öğrenci başvuruları ise 11 Şubat ve 17 Şubat tarihleri arasında alınacak. Kurslar 25 Şubat tarihinde başlayacak.

ÖĞRENCİLER BAŞVURUYU NASIL VE NEREDEN GERÇEKLEŞTİRECEK?



Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile

mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.



Resmî örgün eğitim kurumlarına, açık öğretim okullarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.



Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA web sitesinde bulunan “Giriş” butonuna tıklayarak açılan sayfada “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”

nden kurs başvurusu yapar.



Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifresi alır. Bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yaparak DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih eder.



Kursiyerler, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.



Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.



Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile bu sınavlara katılabilirler.





HAFTALIK AZAMİ 24 SAAT DERS VERİLECEK



Program kapsamında 5,6,7,9,10,11 sınıf öğrencileri haftalık azami 12 saat, 8'nci sınıf öğrencileri azami 18 saat, 12 ve mezun öğrenciler ise azami 24 saat ders görecek.



DYK’lara kayıt yaptıran öğrencinin kursa devamı zorunlu olacak. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencinin kurs kaydı

silinecek. Sağlık raporuna dayalı hastalık, tabii afet, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlık bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



EBA’ya giriş, eba.gov.tr internet sitesinden yapılır. Kullanıcılar giriş için; e-Okul bilgileri, Mebbis bilgileri, EBAKOD ve açıköğretim bilgileri kullanılabilir. Giriş işlemi yapılmadan, sunulan içeriklerin tamamına erişim sağlanamaz. EBA giriş işlemi sonrasında kurslar için başvuru da yapılabilir.



EBA KURS BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?



EBA kurs başvurusu; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan resmi/özel ortaöğretim okulları, resmi/özel ortaokullar, özel okullar ve açık öğretim öğrencileri ile mezun durumunda bulunan öğrenciler tarafından yapılabilir.



Örgün öğretim öğrencileri, okullarından şifrelerini alarak kurs için başvuru yapabilirler. Özel öğretim öğrencileri bulundukları ilçedeki kurs merkezinden e-Kurs şifresi alabilir ve başvurularını tamamlayabilirler. Açık öğretim öğrencileri ise e-Kurs şifrelerini halk eğitim merkezlerinden temin ederek kurs başvurularını yapabilirler.

EBA E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında gerçekleştirilecek olan EBA E-Kurs başvurusu, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden tamamlanacak.



Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA üzerinden “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden kurs başvurusu yapabilecek.



Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifreleri alarak, bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yapıp DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edebilecek.





Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecek.



Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından istediklerini tercih edebilecek.



EBA KURSLARINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?



Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecek.



Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler, açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru yapabilecek. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında da kursa katılma hakkına sahip olacak.



Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.

DYK 2019 KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın vereceği Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında başvuru işlemlerini gerçekleştirecek olan öğretmenler, bu işlemleri MEBBİS ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfaları üzerinden gerçekleştirebilecek.



Öğretmenler, branşları kapsamında okutabilecekleri dersler için kurs başvurusu yapabilecek. Ayrıca öğretmenler, atama branşları ile okutabilecekleri farklı branşlara da başvuruda bulunabilecek.



Görevlendirme kayıtlarında yer alan üç kurs merkezine kadar tercih yapabilecek olan öğretmenler, dilerlerse “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” seçeneğini işaretleyerek, ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilecek.





DYK'larda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. Bu öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, sistemden alacakları ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.



Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılacak.



İhtiyaç olması hâlinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders ücreti karşılığında görevlendirilecek. Görevlendirme işlemi yapılmadan önce başvuran öğretmenlerin gerekli belgeleri alınarak değerlendirilecek. Başvuru esnasında sisteme girdiği bilgileri belgelendiremeyen ücretli öğretmenlere görev verilemeyecek.



Her üç tercihinde de görev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini doldurmayan öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretlemişler ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyacı olan diğer kurs merkezlerinde görevlendirilebilecekler.

DYK İKİNCİ DÖNEM



21 Ocak 2019 - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması işlemi yapılacak olup öğretmen başvurularının alınması ve onaylanması ise 4-10 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 11-17 Şubat 2019 tarihleri arasında öğrenci başvuruları alınacak ve 18-24 Şubat 2019 tarihleri arasında okul müdürlüklerince kurs sınıfları oluşturulacak. İkinci dönem DYK 25 Şubat 2019 tarihinde başlayacak olup kurslar 2 Haziran 2019 tarihinde tamamlanacak.



DYK ÖĞRETMEN BAŞVURULARI



Kurslarda görev almak isteyen kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, MEBBİS şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunacaklar. Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.



ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN DYK BAŞVURUSU



DYK’larda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. Bu öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, sistemden alacakları ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.



ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ



Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır. İhtiyaç olması hâlinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders ücreti karşılığında görevlendirilir.