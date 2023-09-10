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Eğitim

Eğitim öğretimde yeni dönem: Okula gelen veli ve ziyaretçiler kayda alınacak

Yeni eğitim öğretim yılında, okullara gelen velilerle ziyaretçilerin kayıtları görüşme planlarına uygun olarak tutulacak, belirlenen sürelerle sınırlı olmak kaydıyla gerekli kontroller sağlanacak.

AA10 Eylül 2023 Pazar 14:48 - Güncelleme:
Eğitim öğretimde yeni dönem: Okula gelen veli ve ziyaretçiler kayda alınacak
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, illere okul güvenlik tedbirlerine ilişkin yazı gönderdi.

Yazıda, okullarda alınacak önlemlere ilişkin, ilgili genelgeler, protokoller ile MEB ile İçişleri Bakanlığınca yönetilmekte olan "Eğitim ve Güvenlik Projesi" kapsamında düzenlenen işbirliği protokolünde yer alan hususlar hatırlatıldı.

Bu kapsamda, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü Uygulama Kılavuzu" kapsamında, il yürütme kurulu toplantı tutanakları en geç 27 Eylül mesai bitimine kadar bakanlığa iletilecek.

Ayrıca, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcında okul ve kurumlarda, bazı güvenlik tedbirleri alınacak. Okula giriş çıkış saatlerinde okul çevresi trafiğinin kolluk kuvvetleri ile koordineli şekilde kontrol altına alınacak.

Bunun yanında, görüşme planlarına uygun olarak okula gelen veliler ile ziyaretçilerin kayıtları tutulacak, belirlenen sürelerle sınırlı olmak kaydıyla gerekli kontroller sağlanacak.

Okul çevresinde öğrencilere yönelik tehlike oluşturabilecek zararlı madde satışı, tehlikeli alanlar ve metruk binalarla ilgili tedbirlerin alınması için gerekli kurumlar ile işbirliği yapılacak.

Okul bahçelerinde ve oyun alanlarında bulunan her türlü oyun, spor araç ve gereçleri kontrol edilerek tehlike arz etmeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.

Siber güvenlik konusunda koruyucu ve önleyici tedbirler alınacak, öğretmen ve öğrenciler konu hakkında bilgilendirilecek.

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