03.02.2020 15:22 - Güncelleme: 03.02.2020 15:22

2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-EKPSS); ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvuru yapabilecekler. EKPSS 2020 ne zaman? 2020 EKPSS son başvuru tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. EKPSS 2020 hakkında tüm detaylar haberimizde..

EKPSS 2020 NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) 26 Nisan 2020 tarihinde saat 10:15'te yapılacak.

2020 EKPSS SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ Mİ?

EKPSS'ye başvurular 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında, Kuraya başvurular 28 Nisan-12 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EKPSS için geç başvuru tarihi 11-12 Mart 2020, Kura için geç başvuru tarihi 3-4 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınav sonuçları 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

EKPSS’DE UYGULANAN TESTLER VE SORU SAYILARI

Genel Yetenek Testi ve Soru Sayısı

1) Türkçe 15

2) Matematik 15

Genel Kültür Testi ve Soru Sayısı

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10

2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6

3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3

4) Türkiye Coğrafyası 5

5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6