26 Ocak 2022 Çarşamba 10:28 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:28

EKPSS 2022 tercih sonuçları, adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. EKPSS 2022 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte engelli memur kadrolarına atama yapılacak. Peki EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

05 - 14.01.2022 tarihleri arasında tamamlanan tercihlerin ardından gözler EKPSS 2022 tercih sonuçlarına çevrildi.

EKPSS tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yokGeçtiğimiz yıl yıl EKPSS tercihleri 19.01.2021 tarihine kadar yapılmış, sonuçlar ise 26.01.2022 tarihinde açıklanmıştı. Bu tarihler baz alındığında bu yıl sonuçların 20 Ocak'ta duyurulması bekleniyordu fakat herhangi bir açıklama gelmedi.

EKPSS 2022 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EKPSS tercih sonuçlarının Ocak ayının son haftası açıklanması bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.