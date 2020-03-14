EKYS sınavı iptal mi? sorusu gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. 2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) için heyecanlı bekleyiş sona erecek. ÖSYM sınav takvimine göre EKYS 2020 sınavı yarın saat 10:15'te gerçekleştirilecek.Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgını ile birlikte EKYS sınavının iptal edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Sınav için beklenen açıklama geldi.
EKYS SINAVI İPTAL Mİ?
Bakan Selçuk, 15 Mart Pazar günü Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının(EKYS) yapılacağını açıkladı.
EKYS 2020 NE ZAMAN?
EKYS yazılı sınav, 15 Mart 2020 Pazar günü saat 10:15’de gerçekleştirilecek. Cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
EKYS SINAVI NEREDE YAPILACAK?
2020 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS), 15 Mart 2020 tarihinde aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.
SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
010-Adana
030-Afyonkarahisar
062-Ankara - Çankaya
070-Antalya
090-Aydın
100-Balıkesir
140-Bolu
160-Bursa
170-Çanakkale
190-Çorum
200-Denizli
210-Diyarbakır
220-Edirne
230-Elâzığ
240-Erzincan
250-Erzurum
260-Eskişehir
270-Gaziantep
310-Hatay
320-Isparta
330-Mersin
341-İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
343-İstanbul - 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
344-İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
352-İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
360-Kars
380-Kayseri
400-Kırşehir
410-Kocaeli
420-Konya
430-Kütahya
440-Malatya
450-Manisa
460-Kahramanmaraş
470-Mardin
480-Muğla
490-Muş
510-Niğde
520-Ordu
530-Rize
540-Sakarya
550-Samsun
580-Sivas
590-Tekirdağ
600-Tokat
610-Trabzon
630-Şanlıurfa
650-Van
670-Zonguldak
710-Kırıkkale
720-Batman
780-Karabük