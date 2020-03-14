14 Mart 2020 Cumartesi 12:01 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 12:01

EKYS sınavı iptal mi? sorusu gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. 2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) için heyecanlı bekleyiş sona erecek. ÖSYM sınav takvimine göre EKYS 2020 sınavı yarın saat 10:15'te gerçekleştirilecek.Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgını ile birlikte EKYS sınavının iptal edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Sınav için beklenen açıklama geldi.

EKYS SINAVI İPTAL Mİ?

Bakan Selçuk, 15 Mart Pazar günü Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının(EKYS) yapılacağını açıkladı.

EKYS 2020 NE ZAMAN?

EKYS yazılı sınav, 15 Mart 2020 Pazar günü saat 10:15’de gerçekleştirilecek. Cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

EKYS SINAVI NEREDE YAPILACAK?

2020 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS), 15 Mart 2020 tarihinde aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.

SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

010-Adana

030-Afyonkarahisar

062-Ankara - Çankaya

070-Antalya

090-Aydın

100-Balıkesir

140-Bolu

160-Bursa

170-Çanakkale

190-Çorum

200-Denizli

210-Diyarbakır

220-Edirne

230-Elâzığ

240-Erzincan

250-Erzurum

260-Eskişehir

270-Gaziantep

310-Hatay

320-Isparta

330-Mersin

341-İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

343-İstanbul - 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

344-İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

352-İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

360-Kars

380-Kayseri

400-Kırşehir

410-Kocaeli

420-Konya

430-Kütahya

440-Malatya

450-Manisa

460-Kahramanmaraş

470-Mardin

480-Muğla

490-Muş

510-Niğde

520-Ordu

530-Rize

540-Sakarya

550-Samsun

580-Sivas

590-Tekirdağ

600-Tokat

610-Trabzon

630-Şanlıurfa

650-Van

670-Zonguldak

710-Kırıkkale

720-Batman

780-Karabük