Yarın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında okullarda müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapmak isteyen öğretmenlerin gireceği EKYS sınavı saat 10:15'te yapılacak. Adaylar şimdiden, EKYS soruları cevapları ne zaman açıklanacak? Müdür yardımcılığı EKYS sınavı 2020 soruları nasıldı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Müdür yardımcılığı EKYS sınavı yarın saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. EKYS hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
EKYS SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKYS soruları cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi ancak sınav sonuçları 9 Nisan 2020 tarihinde ilan edilecek.
EKYS NASIL YAPILIYOR?
Sınav, yarın saat 10.15'te başlayacak ve soruları cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şöyle belirlendi:
"Genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10."
EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?
Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak.
EKYS SINAVI NEREDE YAPILACAK?
2020 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS), 15 Mart 2020 tarihinde aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.
SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
010-Adana
030-Afyonkarahisar
062-Ankara - Çankaya
070-Antalya
090-Aydın
100-Balıkesir
140-Bolu
160-Bursa
170-Çanakkale
190-Çorum
200-Denizli
210-Diyarbakır
220-Edirne
230-Elâzığ
240-Erzincan
250-Erzurum
260-Eskişehir
270-Gaziantep
310-Hatay
320-Isparta
330-Mersin
341-İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
343-İstanbul - 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
344-İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
352-İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
360-Kars
380-Kayseri
400-Kırşehir
410-Kocaeli
420-Konya
430-Kütahya
440-Malatya
450-Manisa
460-Kahramanmaraş
470-Mardin
480-Muğla
490-Muş
510-Niğde
520-Ordu
530-Rize
540-Sakarya
550-Samsun
580-Sivas
590-Tekirdağ
600-Tokat
610-Trabzon
630-Şanlıurfa
650-Van
670-Zonguldak
710-Kırıkkale
720-Batman
780-Karabük