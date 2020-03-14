14 Mart 2020 Cumartesi 13:32 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 13:32

Yarın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında okullarda müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapmak isteyen öğretmenlerin gireceği EKYS sınavı saat 10:15'te yapılacak. Adaylar şimdiden, EKYS soruları cevapları ne zaman açıklanacak? Müdür yardımcılığı EKYS sınavı 2020 soruları nasıldı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Müdür yardımcılığı EKYS sınavı yarın saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. EKYS hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

EKYS SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKYS soruları cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi ancak sınav sonuçları 9 Nisan 2020 tarihinde ilan edilecek.

EKYS NASIL YAPILIYOR?

Sınav, yarın saat 10.15'te başlayacak ve soruları cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şöyle belirlendi:

"Genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10."

EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak.

EKYS SINAVI NEREDE YAPILACAK?

2020 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS), 15 Mart 2020 tarihinde aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.

SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

010-Adana

030-Afyonkarahisar

062-Ankara - Çankaya

070-Antalya

090-Aydın

100-Balıkesir

140-Bolu

160-Bursa

170-Çanakkale

190-Çorum

200-Denizli

210-Diyarbakır

220-Edirne

230-Elâzığ

240-Erzincan

250-Erzurum

260-Eskişehir

270-Gaziantep

310-Hatay

320-Isparta

330-Mersin

341-İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

343-İstanbul - 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

344-İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

352-İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

360-Kars

380-Kayseri

400-Kırşehir

410-Kocaeli

420-Konya

430-Kütahya

440-Malatya

450-Manisa

460-Kahramanmaraş

470-Mardin

480-Muğla

490-Muş

510-Niğde

520-Ordu

530-Rize

540-Sakarya

550-Samsun

580-Sivas

590-Tekirdağ

600-Tokat

610-Trabzon

630-Şanlıurfa

650-Van

670-Zonguldak

710-Kırıkkale

720-Batman

780-Karabük