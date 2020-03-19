Ertelenen sınavlar hangileri? YKS, LGS, KPSS, DGS ertelendi mi? Yeni sınav tarihleri 2020

19 Mart 2020 Perşembe 11:50 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:50

"Ertelenen sınavlar hangleri? YKS, LGS, KPSS, DGS ertelendi mi? Yeni sınav tarihleri 2020" terimleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika YKS LGS açıklamasının ardından lise ve üniversite sınavlarına girecek milyonlarca kişi ve ailesi YKS LGS ertelendi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2020 YKS, KPSS, LGS, DGS ertelendi mi? sorularının yanıtı ve detaylar...

ÖSYM, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı sınav takvimini güncelledi. Konuyla ilgili ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmasının önlenmesi amacıyla böyle bir tedbir alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 3 Mayıs 2020 tarihinde, 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın 3 Ekim 2020 tarihinde, 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın 17 Mayıs 2020 tarihinde, 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın 2 Mayıs 2020 tarihinde, 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın 16 Mayıs 2020 tarihinde, 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 20 Eylül 2020 tarihinde, 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 10 Mayıs 2020 tarihinde, 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın 29 Ağustos 2020 tarihinde, 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir."

ÖSYM ERTELENEN SINAVLAR LİSTESİ

2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,

- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,

- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde

yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

ERDOĞAN'DAN FLAŞ YKS VE LGS AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; "Gelişmelere göre lise ve üniversite sınavlarını bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." dedi.

2020 YKS, KPSS, LGS, DGS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik henüz bulunmuyor. Ancak virüsün toplumdaki seyrine göre önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılabilir. Sınav tarihleri ertelendiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.