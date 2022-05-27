Esenyurt sanatla şenlendi

Gelen misafirleri ağırlayan Görsel Sanatlar öğretmeni Nur CAN ve öğrencileri sergiye gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnun.



Daha önce TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye birinciliği elde eden Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi bilimde ve sanatta emin adımlarla ilerliyor.

Üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrencilerin bulunduğu Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenciler özel alanlarına ayrılıyor. Yaklaşık 1100 öğrencinin bulunduğu kurumda 30 görsel yetenek öğrencisinin yaklaşık 500 çalışması sergilendi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi bir hafta boyunca ziyaretçilere açık sergilendi.