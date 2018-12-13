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Farsça elektronik sınavı 2019'da yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, '2019 yılında Farsça e-YDS olarak yapılacak.' dedi.

  • AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019'da Farsça dilinde elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yapılacağını açıkladı.
 
Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM'nin Yabancı Dil Sınavları (YDS) konusunda alan tecrübesini elektronik sınav vizyonu ile birleştirdiğini ifade etti.
 
ÖSYM olarak aynı anda 5 bin 500 adayın sınava girebildiği Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde bu yılın kasım ayı itibarıyla 11 kez e-YDS düzenlediklerini bildiren Aygün, bu sınavlara toplam 23 bin 769 adayın girdiğini bildirdi.
 
Bu yıl İngilizce'nin yanı sıra ilk defa Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde de e-YDS düzenlediklerini belirten Aygün, "2019 yılında ise bu dillerden sonra en çok talep gören Farsça e-YDS olarak yapılacak. Böylece daha önce yılda sadece bir kez basılı formatta Ankara'da yapılan Farsça sınavı, artık e-sınav olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulanacak." bilgisini verdi.

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