18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4363
  • 6,1173
  • 226.057
  • 101.157
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

Geleceğin bilim insanları YÖK'te buluşacak

'YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi' kapsamında doktora yapan bursiyer öğrenciler, yarın YÖK'te bir araya gelecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında doktora yapan bursiyer öğrenciler, yarın Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) bir araya gelecek.
 
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında devlet üniversitelerinde doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerle yapılacak toplantıların ilki, Ankara'da bulunan devlet üniversitelerindeki bursiyerlerin katılımıyla YÖK'te düzenlenecek.
 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımıyla gerçekleştirilecek yarınki toplantıya, YÖK üyeleri ile Ankara, Hacettepe, Ankara Yıldırım Beyazıt, Gazi, Ankara Hacı Bayram, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden yaklaşık 400 öğrenci katılacak.
 
Saraç'ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, ilgili üniversitelerden bazı öğrenci ve akademisyenler de konuşacak.
 
100 ALANDA 2 BİN KİŞİYE BURS
 
"YÖK 100/2000 Doktora Bursları", amacı, tasarımı ve süreçleri itibarıyla ülke için bir ilk olma özelliği taşıyor.
 
Program kapsamında, Türkiye'nin gelişmesi, yüksek teknoloji üretebilmesi için yüksek mühendislikten, sağlık Ar-Ge'sine kadar ihtiyaç duyulan 100 öncelikli alanda her yıl 2 bin kişiye YÖK tarafından burs veriliyor.
 
Geleceğin bilim hayatını şekillendirecek nesilleri yetiştirme amacı taşıması dolayısıyla, "Türkiye projesi" olarak da adlandırılan YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında, 2016-2017 eğitim öğretim yılından bu yana 3 bin 700'e yakın kişi doktora eğitimlerini sürdürüyor. 

CHP´li vekil: PKK´lıların oylarına talibiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP, "Arslan disipline sevk edildi" ifadesini sehven geçmiş

CHP, 'Arslan disipline sevk edildi' ifadesini sehven geçmiş

Türkiye Belçika'ya nota verdi

Türkiye Belçika'ya nota verdi

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi

'Türkiye’de sanata alan açılmadığına ilişkin laflar safsatadır'

'Türkiye’de sanata alan açılmadığına ilişkin laflar safsatadır'

İran'dan Türkiye hamlesi

İran'dan Türkiye hamlesi

'Türkiye gibi komşumuz olduğu için şanslıyız'

'Türkiye gibi komşumuz olduğu için şanslıyız'

'Türkiye iyi bir dost'

'Türkiye iyi bir dost'

Terör örgütü YPG'yi sayıklayan terörist yakayı ele verdi

Terör örgütü YPG'yi sayıklayan terörist yakayı ele verdi
 

POPÜLER HABERLER

SIPRI: Türkiye’nin silah ihracatı yüzde 170 arttı

SIPRI: Türkiye’nin silah ihracatı yüzde 170 arttı

Beklenen hat yarın açılıyor

Beklenen hat yarın açılıyor

Tarihin en büyük medeniyetlerinden biri Aztekler nasıl yok oldu?

Tarihin en büyük medeniyetlerinden biri Aztekler nasıl yok oldu?

Geleceği şekillendirecek teknolojiler

Geleceği şekillendirecek teknolojiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA