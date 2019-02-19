Gökyüzü öğrencilerinden teknoloji bağımlılığına alternatif çözüm

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da zaman zaman hayata geçirilen bağımlılığı önleme projelerini Gökyüzü Eğitim Kurumları bir adım daha ileri taşıdı. Öğrencilerin bilgisayar oyunlarına fazla zaman ayırmaları, çocuklarda dikkat dağınıklığına yol açması, aile içi iletişimi ve sosyal yaşamı olumsuz etkilemesi bilinen bir gerçek. Bu olumsuzlukları dikkate alan okul yönetimi, çocukları teknoloji bağımlılığından uzak tutarak, başkalarına faydalı olmayı hedefledi. Proje lise rehberlik servisi tarafından hazırlandı.

“BAĞIMLI OLMA FAYDALI OL” PROJESİ NEDİR?

Öğrencilerin teknolojik aletlerle geçirdikleri zamanı azaltmak, onlara yapılacak daha anlamlı etkinlikler olduğunu gösterebilmek amacıyla derslerinden kalan boş zamanlarını planlayarak aileleriyle birlikte “İstanbul” temalı puzzle çalışması yapmak.

Gökyüzü Koleji 9. Sınıf öğrencilerinin hazırladığı “İstanbul” temalı puzzle çalışmaları tamamlanarak tablo haline getirildi. Tablolar, YEŞİLAY işbirliğiyle düzenlenecek bir etkinlikte satışa sunulacak. Bu satışlardan elde edilen gelir ise Van ili Tuşpa ilçesi Hıdır Köyü ilköğretim okulu öğrencilerinin ihtiyaçları için kullanılacak.

Proje, öğrencileri teknoloji bağımlılığından uzak tutarken ortaya koydukları ürün ve bu ürünün satışından elde edilen gelirle başka öğrencilere yardım etmenin mutluluğunu da yaşatacak. YEŞİLAY tarafından da desteklenen projede yer alacak Göküyüzü’nün yıldızları, YEŞİLAY hizmet sertifikasıyla da ödüllendirilecek.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün ve Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’nın katılacağı proje sunumu 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 14:30’da Gökyüzü Koleji Merkez Kampüsünde yapılacaktır.

“Bağımlı olma faydalı ol” projesi ile Gökyüzü Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteklediği “Özel Okullar İyilik’ te Yarışıyor” yarışmasına da katılacak.